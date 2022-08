Steam vi regala un gioco gratis per un periodo: è un capolavoro classico

Fa sempre piacere quando Steam ci fa giocare gratis ad alcuni videogiochi, ancora meglio se si tratta di veri capolavori immortali.

Titoli che hanno fatto la storia dei videogiochi come Mafia, che trovate su Amazon in versione definitiva, giusto per fare un esempio.

I videogiochi che regala Steam sono sempre molto interessanti, anche se raramente sono dei titoli così importanti come stavolta.

Una piattaforma che, a quanto pare, presto sarà invasa da tantissimi giochi di Konami, addirittura alcuni anche “nuovi” qualunque cosa significhi.

Ed è proprio il leggendario Mafia ad essere il prossimo gioco gratis che Steam vi permetterà di giocare senza spendere un euro.

Come riporta PCGamesN, il titolo sarà gratis su Steam per un breve periodo in occasione della celebrazione del ventennale del gioco originale.

Mafia è un titolo leggendario, e rigiocare oggi la sua versione originale potrebbe essere molto interessante per riscoprire un vero capolavoro del passato.

Il gioco sarà gratuito su Steam dall’1 al 5 settembre, quindi avrete poco tempo per riscattare il gioco, poi, in maniera definitiva.

2K celebra così l’anniversario di un gioco a dir poco fondamentale, che di recente ci aveva fornito già un assaggio di next-gen qualche anno fa con la recente Definitive Edition.

Una iniziativa che arriva anche a supporto di una notizia molto importante, ovvero l’ufficialità rispetto all’inizio dei lavori per un nuovo titolo della serie.

Nel frattempo su Steam potete provare anche Soulstice, il promettente action game italiano che si ispira ai grandi classici del genere e che sembra avere le carte per fare bene.

A proposito di giochi gratis, anche GOG fa la sua parte regalandovi un bizzarro roguelite ispirato ai racconti di H.P. Lovecraft, gratis per un periodo limitato.

Su Xbox Game Pass, invece, dovrete dire addio ad alcuni giochi a breve: ecco quelli da finire in fretta.