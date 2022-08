Steam non si ferma più e vi regala gratis un roguelike folle, per sempre

Ancora una volta Steam ha deciso di sorprendere tutti i suoi utenti con un nuovo omaggio molto interessante: da questo momento potrete infatti aggiungere gratuitamente al vostro catalogo di giochi un nuovo folle roguelike.

Si tratta di Death Skid Marks, un titolo di guida a scorrimento verticale ben lontano da esperienze simulative come F1 22 (che trovate in offerta su Amazon), ma che unisce un’esperienza arcade a meccaniche GDR, roguelike e, soprattutto, a tantissima violenza.

Inizialmente il titolo di Studio Whisky Tango è stato proposto come gioco a pagamento, che abbiamo anche premiato in sede di recensione sulle nostre pagine, ma da questo momento potrete scaricarlo gratis senza alcun costo aggiuntivo.

Proprio come i recenti omaggi di Steam, offerti gratis per onorare il loro sviluppatore, Death Skid Marks è diventato ufficialmente un free-to-play: potrete dunque scaricarlo e installarlo sui vostri dispositivi preferiti tutte le volte che vorrete, senza alcun limite.

In questa folle avventura dovrete massacrare tantissimi nemici guidando una pericolosa auto per portare a termine la missione più pericolosa che è possibile immaginare: arrivare sani e salvi a un grandissimo concerto.

Tra i nemici che sarà possibile uccidere troveremo non soltanto groupie, ma anche robot, alieni, la polizia e tanto altro ancora: inoltre dovremo resistere noi stessi al nostro impulso auto-distruttivo e alla voglia di giocare alla roulette russa.

Non potranno naturalmente mancare tanti contenuti sbloccabili e la possibilità di migliorare la nostra auto con nuovi seguaci, armi e perfino sostanze illecite per potenziare tutte le nostre caratteristiche.

Si tratta dunque di un roguelike decisamente fuori dal normale e in grado di offrire tanto divertimento a tutti i giocatori: per riscattarlo non dovrete fare altro che dirigervi sulla pagina ufficiale e fare clic sul pulsante «Aggiungi alla libreria», oppure procedere immediatamente con l’installazione del gioco.

A proposito di omaggi gratis su PC, anche Blizzard ha deciso di fare un gradito omaggio a tutti i suoi appassionati: da questo momento e per un periodo limitato è infatti possibile ottenere gratuitamente un’espansione di World of Warcraft.