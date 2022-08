Konami sta per invadere Steam con una marea di “nuovi” giochi

Difficile da immaginare ma, effettivamente, Konami è scomparsa dalle scene anche se sta tornando su Steam in qualche modo.

Il publisher di saghe immortali come quella di Metal Gear, che trovate sempre su Amazon, non è sicuramente il publisher di un tempo.

L’unico focus di Konami, anche su Steam, al momento è eFootball, la nuova generazione del calcio nipponico che, tra alti e bassi, ogni tanto porta a casa delle squadre in esclusiva.

Mentre gli altri, al primo segno di cedimento anche minimo, vengono chiusi senza pietà guardando unicamente al futuro.

Ma Konami ha tantissime saghe nel suo portfolio, le quali stanno per invadere Steam anche con dei non meglio precisati “nuovi giochi”.

Come ha riportato la stessa azienda su Twitter, sulla piattaforma di Valve sono in arrivo oltre 20 giochi tra classici e nuovi.

ATTENTION KONAMI FANS!

For the first time ever, all the classic games you love and the new games you’re waiting for are coming to the Official Konami Shop as Steam Digital Downloads! 23 Games. 18 DLCs. Are you ready to play?

Stay tuned for OKS Games! pic.twitter.com/hVrK0VOCmZ

— OfficialKonamiShop (@KonamiShop) August 25, 2022