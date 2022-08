Xbox Game Pass, tra due giorni dovrete dire addio a questi giochi gratis

Xbox Game Pass continua a offrire un gran bel quantitativo di giochi gratis per tutti gli abbonati al servizio della Casa di Redmond, sebbene siano altrettanti i titoli destinati ad abbandonare il servizio.

Il catalogo Game Pass deve infatti spesso lasciare il passo ai nuovi arrivati, con giochi destinati alla rimozione.

Se la lista di tutti i giochi gratis attualmente confermati per il 2023 su Xbox Game Pass non è certo piccola, ogni volta che qualche big lascia il servizio non è di certo una buona notizia.

Ora, mentre è da poco spuntata una novità legata alla condivisione dei giochi su Game Pass, tra un paio di giorni dovremo dire addio a ben 10 titoli di spessore.

Come ricordato anche da Game Rant, il prossimo 31 agosto sarà infatti un giorno triste per i giocatori di Xbox Game Pass, inclusi quelli che amano i titoli in co-op.

Mercoledì, ben dieci giochi lasceranno la lineup del servizio, compresi titoli acclamati dalla critica come Hades e What Remains of Edith Finch.

Poco sotto, la lista completa dei giochi che abbandoneranno a breve il catalogo Game Pass:

Elite Dangerous (Cloud e Console)

(Cloud e Console) Hades (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Myst (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) NBA 2K22 (Cloud e Console)

(Cloud e Console) Signs of the Sojourner (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Spiritfarer (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Twelve Minutes (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Two Point Hospital (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) What Remains of Edith Finch (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) World War Z (Cloud, Console e PC)

Oltre ai big già citati segnaliamo anche Spiritfarer, Twelve Minutes e World War Z, titoli davvero molto noti ai giocatori di tutto il mondo.

Restando in tema, Microsoft ha sottolineato che il costo di Xbox Series X non aumenterà, a differenza invece di quanto annunciato da Sony solo pochi giorni fa, relativamente a PS5.

Ma non solo: le console Xbox saranno purtroppo introvabili a Natale, secondo quanto reso noto in queste ore dal boss della compagnia, Phil Spencer.