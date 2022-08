Mafia, un nuovo capitolo è ufficialmente in sviluppo: ecco i dettagli

La serie di Mafia è sicuramente tra le più famose del mondo dei videogiochi, ma da un po’ è ferma in attesa di evoluzioni di qualche tipo.

Di recente abbiamo potuto rivedere il leggendario, primo episodio con la Definitive Edition (la trovate su Amazon) mentre il futuro è ancora incerto.

Era emerso, per vie traverse, il fatto che un nuovo Mafia potesse essere effettivamente in sviluppo con caratteristiche prettamente next-gen.

Così come il fatto che si potesse trattare di un prequel ambientato in Sicilia, per raccontare la storia 30 anni prima degli eventi originali.

E poche ore fa è arrivata la conferma ufficiale che, effettivamente, un nuovo episodio di Mafia è in sviluppo.

Nel sito ufficiale del gioco è stata pubblicata una lunga intervista ad Hangar 13, sviluppatori della serie, per celebrare i 20 anni del franchise.

Insieme a tante celebrazioni, curiosità e ricordi sulla lunga vita della storia di ganster videoludici, gli sviluppatori hanno raccontato ovviamente anche il ritorno della serie con i recenti rifacimenti.

I quali hanno sempre lasciato uno spiraglio per il futuro che, proprio oggi, è arrivato.

Precisamente dalle parole di Roman Hladík, direttore generale dello studio, che ha svelato cosa c’è nel futuro di Mafia:

«Per concludere, ci puoi raccontare qualcosa sul futuro della serie Mafia? Hladík: Sono felice di confermare che abbiamo iniziato un nuovissimo progetto riguardante Mafia! Anche avremo bisogno di alcuni anni e per adesso non possiamo dire altro, siamo davvero entusiasti all’idea di continuare a lavorare su questo franchise tanto amato per regalare nuove storie ai giocatori.»

Certo ci si poteva sbottonare di più, ma almeno sappiamo che possiamo ufficialmente attendere un nuovo capitolo della serie.

Anche perché l’ultimo remake ci aveva fornito già un assaggio di next-gen qualche anno fa, e non vediamo l’ora di sapere cosa si potrà fare ora con un gioco inedito.

Per non parlare di chi si è divertito con le mod, facendo diventare ancora più bello un gioco già meraviglioso.