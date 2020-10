Mafia Definitive Edition è un assaggio di next-gen, per Digital Foundry

Mafia Defitive Edition costituisce un assaggio di next-gen, come confermato in un’approfondita analisi tecnica di Digital Foundry.

Avevamo avuto impressioni simili nel provato di agosto, che avevamo condotto su PC, e ancora oggi apprezziamo molto il lavoro fatto in termini di pura esperienza audiovisiva sul remake, nonostante le limitazioni riscontrate su console.

Come osserva l’etichetta tech, il gioco ha una tecnica d’illuminazione avanguardistica che, non potendo implementare nativamente il ray tracing, lo “simula” attraverso una soluzione software chiamata ray-traced SSR che «produce risultati sorprendentemente accurati».

Le differenze tecniche tra le diverse console, con tutte che equipaggiano questa caratteristica, sono ritenute minime: Xbox One X e PS4 Pro mandano giù Mafia Definitive Edition entrambe a 1440p, nonostante la versione Xbox abbia ombre migliori, occlusione ambientale e rimanga più spesso vicino al cap dei 30fps.

PS4 base e Xbox One lo gestiscono invece ai tradizionali 1080p e 900p ma, come le sorelle più grandi, adottano comunque un antialiasing temporale.

Ciò detto, si tratta di un «remake tecnicamente impressionante dell’originale Mafia, con una grafica che spesso stupisce».

«Le performance possono spesso incappare in un collo di bottiglia sulle macchine current-gen, ma non abbiamo mai visto la serie Mafia avere un aspetto così buono», aggiunge l’analisi, secondo cui, rispetto a Mafia III, i miglioramenti sono «palpabili: spiccano riflessi e illuminazione globale vastamente migliorati».

Grazie a queste soluzioni, «il futuro sembra promettente per il futuro», e Digital Foundry già si chiede se non sia il caso di mettere in scaletta un Mafia 4 per capitalizzare il lavoro fatto su console capaci di sostenerlo al meglio.

Non è chiaro al momento se siano previsti upgrade per PS5 e Xbox Series X|S, e al contempo rimane tutto da decifrare il futuro del franchise.

Quel che è certo è che persino al creatore del gioco originale Daniel Vavra il lavoro svolto da Hangar 13 è piaciuto per larga parte.