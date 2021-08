Steam vi regala due nuovi giochi gratis per il weekend (e sono sparatutto)

A partire da oggi e per tutto il fine settimana, gli utenti in possesso di un account su Steam potranno scaricare senza alcun costo aggiuntivo due nuovi giochi gratis.

Si tratta di due titoli sparatutto, che si prestano particolarmente al gaming con mouse e tastiera su PC e che sono molto apprezzati dagli utenti che amano giocare in multiplayer.

Steam ha dunque offerto ai suoi giocatori la possibilità di provare gratuitamente altri due prodotti, dopo aver già offerto senza costi aggiuntivi un apprezzato party game per le follie di metà settimana, ancora disponibile per poche ore.

Uno di questi era già stato anticipato negli scorsi giorni ed è un battle royale importante: la prova gratuita servirà per testare un eventuale passaggio alla formula free-to-play.

Su Steam gli utenti potranno avviare fin da subito il download di Payday 2 e PUBG Battlegrounds: i giocatori potranno dunque scegliere se affrontare un titolo cooperativo o se dimostrare di essere i più competitivi.

Payday 2 permette a 4 giocatori di indossare i panni dell’omonima banda, impegnata a commettere rapine per tutta Washington: sarà necessaria una buona dose di cooperazione per pianificare al meglio i colpi e puntare ad obiettivi sempre più elevati.

Il titolo è stato inoltre aggiunto alle follie di metà settimana: questo significa che potrà essere vostro a soli 4,99€ o con un’incredibile sconto dell’83% nel caso decidiate di acquistare la Legacy Collection con tutti i DLC distribuiti in 5 anni.

PUBG Battlegrounds è invece il battle royale che ha contribuito alla nascita di una delle modalità di gioco più popolari di sempre: 100 giocatori dovranno affrontarsi gli uni contro gli altri e raccogliere risorse, per dimostrare di essere i migliori al mondo.

Di seguito vi proporremo le pagine ufficiali dei giochi offerti gratis su Steam da oggi e per tutto il fine settimana: per iniziare il download sul vostro dispositivo dovrete semplicemente fare clic sul pulsante Avvia gioco dopo aver effettuato il login:

La prova gratuita di Payday 2 terminerà fra quattro giorni, mentre quella relativa a PUBG Battlegrounds si concluderà tra cinque giorni a partire da ora: si tratta dunque della giusta occasione per passare un fine settimana divertendovi sparando insieme ai vostri amici.

Nel caso decidiate di acquistare questi titoli, potrete utilizzarli in futuro anche su Steam Deck, la console simile a Nintendo Switch che però presenta un’enorme differenza.

Anche le specifiche non sono certamente identiche, a partire dalla base utilizzata per collegare la console alla TV, che non migliorerà in alcun modo le performance.

Se cercate una periferica simile a Steam Deck ma molto più potente, Aya Neo Pro potrebbe fare al caso vostro, ma sarà necessario investire una cifra importante dato che costa il doppio.