Steam, svelate le follie di metà settimana: c’è un nuovo gioco gratis

Steam ha appena svelato le nuove follie di metà settimana, la serie di offerte con le quali è possibile risparmiare su un vasto catalogo di titoli apprezzati.

Per festeggiare il quinto anniversario della serie, è stato reso inoltre disponibile un nuovo gioco gratis a tempo limitato: stiamo parlando di Overcooked All You Can Eat, l’edizione definitiva che include entrambi i titoli del franchise, oltre ad offrire nuovi contenuti aggiuntivi ed un miglioramento delle performance.

Tutti i giochi disponibili in catalogo saranno compatibili con Steam Deck, la console di Valve che permetterà di utilizzare qualunque titolo disponibile su PC.

Se avrà successo, la periferica potrebbe essere il capostipite di una linea di console: la compagnia starebbe infatti già pensando al possibile successore.

Una delle follie di metà settimana attualmente disponibili su Steam è quella riguardante l’intero franchise di Overcooked: il primo capitolo potrà essere vostro con lo sconto dell’80%, mentre potrete risparmiare il 66% in meno sul secondo capitolo.

Alternativamente, potrete acquistare Overcooked All You Can Eat con un risparmio del 40%, avendo inoltre la possibilità di giocarci gratis senza costi aggiuntivi per un giorno e nove ore a partire da adesso: potete iniziare ad avviare il download sul vostro dispositivo accedendo alla pagina ufficiale e cliccando sul pulsante Avvia gioco.

Grazie alla svendita Tiny Teams potrete inoltre risparmiare su tanti apprezzati titoli provenienti da piccoli team: tra i più famosi presenti nella lista citiamo, solo per fare alcuni esempi, Among Us, Valheim e Hollow Knight.

Gli amanti dei mattoncini potranno inoltre risparmiare fino all’85% su molteplici titoli della serie LEGO ed i loro tantissimi adattamenti per un divertimento adatto a tutta la famiglia; se invece siete appassionati dei giochi strategici in tempo reale potrete ottenere Iron Harvest al 70% in meno, l’apprezzato RTS ambientato in un 1920 alternativo.

Di seguito vi proporremo dunque tutte le follie di metà settimana attualmente disponibili su Steam, con i relativi link per accedere alle pagine ufficiali delle offerte:

Le offerte su Iron Harvest e dei titoli appartenenti alla promozione Tiny Teams termineranno il 12 agosto, la svendita sul Franchise LEGO si concluderà invece il 13 agosto.

Infine, le svendite sul franchise Overcooked si concluderanno ufficialmente il 16 agosto, consentendo quindi più giorni di tempo per acquistare definitivamente All You Can Eat dopo la prova gratuita.

Steam Deck è stata spesso paragonata a Nintendo Switch per via delle sue funzionalità, anche se la differenza in termini di dimensioni è enorme.

A differenza di quanto accadrà con la console di Nintendo, i titoli non saranno migliorati dal collegamento con la TV: Valve ha preferito concentrarsi sulle prestazioni in modalità portatile.

Anche per questo motivo, l’azienda si dice convinta che i dubbi degli utenti circa le differenze tra le due piattaforme spariranno dieci secondi dopo aver impugnato Steam Deck.