Un big dei battle royale diventa gratis (ma per poco)

Il battle royale PUBG, che a quanto pare ora si chiama PUBG Battlegrounds, sta tentando di attirare nuovi giocatori con la megastar K-pop Blackpink, oltre al fatto che il gioco sarà free-to-play per una settimana.

Non vuol dire che PlayerUnknown’s Battlegroungs sarà gratis per sempre, visto che un rapporto suggerisce che gli sviluppatori stanno usando questa settimana gratuita come prova per un passaggio a un modello free-to-play.

Del resto, l’arrivo della Stagione 13 classificata, con un nuovo aggiornamento che sarà disponibile il prossimo mese su PC e console, qualcosa dovrà pur significare.

Senza contare che il gioco, ben prima del fenomeno Fortnite, il battle royale è riuscito a realizzare delle vendite da record, diventando un vero e proprio metro di paragone.

La settimana di gioco gratuito di PUBG inizierà il 10 agosto e durerà fino al 16 dello stesso mese, secondo un nuovo trailer che descrive in dettaglio la collaborazione con Blackpink (via PCGamesN).

Blackpink sarà in tutto il gioco a partire dall’8 agosto, con uno striscione sul retro dell’aereo, decalcomanie sui lati dell’edificio e fumo rosa che fuoriesce dalle casse di rifornimento (oltre a tutti i cosmetici che potrete acquistare, ovviamente.)

PUBG «sfrutterà questa settimana F2P per valutare le risposte dei giocatori», ha affermato il leaker PlayerIGN su Twitter.

Sempre lui ha anche notato il mese scorso che «PUBG originariamente voleva passare a F2P nel 2019; ma non ha ottenuto la risposta del giocatore che desiderava dal test F2P del 2019».

Ovviamente, qualsiasi potenziale passaggio alla monetizzazione del battle royale non è ufficiale fino a quando Krafton e PUBG Studios non confermeranno la cosa.

Anche supponendo che le informazioni siano corrette, gli sviluppatori potrebbero non ottenere la risposta che desiderano dall’evento gratis a tempo limitato e quindi restare con l’impostazione attuale.

Avete letto anche che un report di inizio anno ha anticipato il possibile sequel di PUBG, che sarebbe già in sviluppo su PC e console e potrebbe arrivare molto presto.

Ma non solo: il gioco e le sue dimensioni assurde delle sue mappe sono state prese come esempio per Battlefield 2042.

Infine, PUBG è disponibile gratis per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, con la possibilità di giocarci anche su sistemi mobile.