Steam Deck chi? Ecco Aya Neo Pro: è potentissima, ma costa il doppio

Sono giorni in cui si parla tanto di Steam Deck, la nuova piattaforma portatile pensata per i PC gamer da Valve, che vi permetterà di portare con voi i vostri giochi preferiti di Steam (e non solo quelli).

La piattaforma ha riacceso i riflettori sulla possibilità di portare con sé i propri videogiochi preferiti senza per questo rinunciare alla potenza: sono tanti i giocatori che vogliono sapere quanto costi e quando esca Steam Deck, e le prenotazioni sembrano andare così bene che le consegne sono già slittate al secondo quarto del 2022.

Aya Neo Pro con la livrea da retrogamer

Nel nostro articolo abbiamo approfondito la conoscenza con la piattaforma di casa Valve, prendendo in esame specifiche, libreria giochi e diversi tagli di prezzo: sappiamo che la versione più ricercata di Steam Deck costerà 679€ – ma c’è una diretta concorrente che costerà il doppio.

Stiamo parlando di Aya Neo Pro, una piattaforma portatile che promette di far «girare in modo fluido» videogiochi AAA molto recenti come Resident Evil Village, Cyberpunk 2077 o Red Dead Redemption 2. Riuscite a immaginarli in portatile? Questa console (si fa per dire) afferma che si possa fare.

Questa piattaforma monta un AMD Ryzen 7 4800U da 8-core e 16-thread, con clock di base a 1,8 GhZ, 4,2 Ghz al boost massimo, con 8 MB di cache L3. Si basa su AMD Zen 2, proprio come Steam Deck, ed è la versione “potenziata” della Aya Neo standard (che ha invece AMD Ryzen 5 4500U).

Lo spazio di archiviazione è di 1 TB (il doppio rispetto ai 512 GB del modello più costoso di Steam Deck, in effetti), ma la piattaforma Valve vince in termini di GPU, dove la tecnologia RDNA 2 di Steam Deck è superiore alla scheda integrata Vega di Aya Neo Pro.

Il prezzo parte da $1.215 tasse e spedizione escluse, con la possibilità di scegliere tra due colori, e sale a $1.315 in caso vogliate la speciale livrea pensata per retrogamer. I pre-ordini sono aperti sul sito ufficiale e le spedizioni sono previste per fine settembre.

Riuscirà questa piattaforma, nonostante il suo prezzo non esattamente per tutte le tasche, ad affermarsi come una solida concorrente di Steam Deck?