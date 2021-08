Steam Deck, il confronto con Nintendo Switch svela un’enorme differenza

Valve ha svelato la sua Steam Deck meno di un mese fa, raccogliendo moti di entusiasmo e qualche legittimo dubbio da parte della community.

In un primo momento, la mossa dell’azienda statunitense è stata interpretatdecka da molti come una sorta di dichiarazione di guerra nei confronti di Nintendo Switch, soprattutto a causa delle analogie dal punto di vista dell’estetica e del modo di utilizzo.

Su questa ipotetica competizione Valve ha già detto la sua, dichiarando, per voce dello stesso Gabe Newell, che i dubbi su quale console sia adatta a un determinato pubblico di giocatori spariranno nel giro di 10 secondi.

Il fatto che i due prodotti possiedano delle somiglianze è un dato di fatto, ma sembra che un problema storico dell’ibrida di Nintendo non si manifesterà nella portatile di Valve.

In prima battuta, a preoccupare i videogiocatori ci hanno pensato le dimensioni e il peso di Steam Deck, soprattutto nell’ottica di farne un uso intensivo principalmente in modalità portatile.

Sappiamo infatti che la console sarà accompagnata anche da una docking station (venduta separatamente), ma è molto probabile che, date le sue caratteristiche, molti degli acquirenti siano più interessati alla fruizione dei titoli in portabilità.

Ora, grazie a un tweet di Tom Warren di The Verge, abbiamo finalmente la possibilità di confrontare le dimensioni e l’aspetto delle due “rivali” (via GameRant):

here’s our Steam Deck hands-on. This is what it looks like compared to a Nintendo Switch https://t.co/n48xibyo0j pic.twitter.com/1fHN6NkYoY

— Tom Warren (@tomwarren) August 6, 2021