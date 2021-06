Steam, svelati nuovi affari del fine settimana: c’è un apprezzato horror

Steam ha appena svelato i nuovi affari del fine settimana su tanti giochi del catalogo, che includono anche un horror apprezzato ed uscito recentemente.

Stiamo parlando di Little Nightmares II, il platform horror amato dagli utenti, sviluppato da Tarsier Studios e pubblicato da Bandai Namco.

La scorsa settimana Steam aveva anche regalato ai propri utenti il primo gioco della serie, che per un periodo limitato di tempo è stato disponibile gratuitamente.

Gli affari del fine settimana non sono le uniche novità del weekend, dato che i giocatori potranno divertirsi senza costi aggiuntivi con un amato survival.

Little Nightmares 2 è uno degli affari del fine settimana di Steam.

Le offerte del fine settimana sicuramente più di spessore sono infatti dedicate al franchise di Little Nightmares, con entrambi i capitoli disponibili con offerte speciali.

La versione standard di Little Nightmares II è infatti disponibile con il 20% di sconto, mentre la Deluxe Edition che include un DLC e tanti bonus aggiuntivi è in offerta con il 25% in meno.

Per l’occasione, nel caso vi foste persi il regalo di Steam, anche il primo episodio di Little Nightmares è disponibile con un eccezionale saldo dell’80% sul prezzo finale.

Non si tratta però delle uniche offerte attualmente disponibili su Steam: gli utenti avranno infatti l’occasione di risparmiare su Assetto Corsa, Assetto Corsa Competizione e tutti i contenuti aggiuntivi, con sconti che arrivano fino all’80%.

Per l’occasione, Assetto Corsa Competizione è anche disponibile gratis per tutto il weekend, dando dunque il tempo ai giocatori di poterlo provare con mano prima di procedere all’acquisto.

Segnaliamo anche le offerte di Klei Entertainment, l’editore dietro giochi indie particolarmente apprezzati come Don’t Starve e Mark of the Ninja, con offerte su tutto il loro catalogo fino all’83%.

Non si tratta però dell’unico editore indie che ha deciso di scontare i propri prodotti, dato che anche Chucklefish, gli autori di Wargroove, in occasione del loro decimo anniversario sta proponendo saldi fino all’80%.

Di seguito vi forniamo un elenco di tutti gli affari del fine settimana, con i link per accedere alle relative offerte su Steam:

