Un amato platform horror è gratis su Steam, da ora

Little Nightmares è l’ormai celebre gioco a piattaforme sviluppato da Tarsier Studios, distribuito da Bandai Namco nel 2017.

Anche con il sequel uscito più di recente lo stile e il look oscuro è rimasto una sorta di marchio di fabbrica, in grado di soddisfare un gran numero di giocatori.

Ora, su Steam, è stato rilasciato il primo capitolo in forma totalmente gratuita, vale a dire con il 100% di sconto sul prezzo base.

Invece dei consueti 19,99 euro, il gioco sarà infatti scaricabile senza costi aggiuntivi, rimanendo nella vostra libreria per sempre.

La descrizione ufficiale del gioco recita:

Immergiti nell’atmosfera tenebrosa di Little Nightmares, un’avventura singolare che farà venir fuori le tue paure dell’infanzia! Aiuta Six a fuggire da Le Fauci, un’enorme imbarcazione abitata da anime corrotte che bramano il loro prossimo pasto… In questa avventura dovrai esplorare la più inquietante casetta delle bambole mai vista, una vera prigione da cui evadere ma anche un’area giochi in cui divertirti. Libera il bambino che è in te, scatena la tua immaginazione e trova la via d’uscita!