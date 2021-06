Steam vi offre un gioco gratis per il weekend: è un amato survival

Steam ha deciso di offrire a tutti i suoi utenti PC un nuovo gioco gratis, che potranno utilizzare per divertirsi durante tutto il fine settimana.

Stiamo parlando di ARK Survival Evolved, il titolo di sopravvivenza multiplayer ancora oggi molto apprezzato da tantissimi giocatori ed uscito su PC e console nel 2017.

Nella giornata di ieri è stato svelato anche il nuovo titolo gratuito offerto da Epic Game Store: si tratta di un gioco post-apocalittico.

Anche Amazon Prime ha deciso di fare un regalo ai suoi abbonati, offrendo in regalo uno dei capitoli di Battlefield più amati, in vista del possibile reboot.

ARK: Survival Evolved è disponibile gratis su Steam per il fine settimana.

In questo titolo offerto da Steam per il fine settimana, i giocatori dovranno fare del loro meglio per sopravvivere dopo essere sbarcati su una misteriosa isola di nome ARK, utilizzando tutto il loro ingegno per cacciare, costruire ripari e cercare nuove tecnologie.

Non solo, ma gli utenti che giocheranno ad ARK Survival Evolved dovranno sfruttare la loro astuzia per poter addomesticare i dinosauri e le altre creature primitive, collaborando con gli altri giocatori online o dando loro la caccia.

Questo MMO Survival ha attualmente una valutazione Molto positiva su Steam, con moltissimi giocatori che hanno consigliato di provare questo open world sandbox estremamente divertente.

La prova gratuita sarà disponibile solo per 3 giorni a partire da oggi: per poter iniziare a scaricarlo non dovrete fare altro che dirigervi sulla pagina ufficiale del prodotto ed avviare il download.

Per l’occasione, Steam ha anche deciso di scontarlo dell’80% fino al 7 giugno: se dovesse piacervi, per soli 10,99€ potrete dunque farlo vostro per sempre.

In alternativa, potrete anche decidere di acquistare la Ultimate Edition, che include tutti i contenuti aggiuntivi del gioco, con un 53% di sconto sul prezzo finale.

Si tratta di un periodo decisamente generoso per lo store di Valve, che già pochi giorni fa aveva deciso di regalare a tutti i suoi utenti un apprezzato platform horror.

In occasione del Pride Month, anche Microsoft ha deciso di regalare una sua esclusiva, disponibile senza costi aggiuntivi sia su Xbox che su Steam.

Nel frattempo, Steam sarebbe al lavoro su una console simile a Nintendo Switch che supporti i giochi del proprio store.