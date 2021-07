Steam, svelati i nuovi affari del fine settimana: c’è Halo

Dopo avere appena svelato ufficialmente la propria console, Steam ha deciso di rinnovare le offerte del weekend, svelando i nuovi affari del fine settimana sul proprio store.

Tra le principali offerte del fine settimana questa volta il negozio di Valve ha scelto di proporre un’importante esclusiva Xbox: stiamo parlando naturalmente di Halo The Master Chief Collection, l’incredibile raccolta della storica serie FPS.

Tutti i titoli acquistabili sullo store saranno utilizzabili su Steam Deck, la console portatile di Valve: si tratta dunque di un’ottima occasione per iniziare ad ampliare la vostra collezione di videogiochi.

Grazie alla compatibilità con l’intero catalogo del servizio, non sarete solo in grado di divertirvi con le esclusive Xbox, ma anche con i videogiochi disponibili su PlayStation 4 in portabilità.

Sono disponibili i nuovi affari del fine settimana su Steam.

Con uno sconto del 50%, potrete dunque assicurarvi ben 6 giochi della serie Halo, spendendo dunque in tutto solamente 19 euro e 99 centesimi.

Halo The Master Chief Collection include infatti all’interno di un unico pacchetto sei capitoli principali della saga, dal primo storico titolo fino a Halo 4.

Grazie a queste caratteristiche, sarete dunque in grado di giocare ben 67 missioni nella campagna, oltre a potervi godere l’entusiasmante multiplayer con oltre 120 mappe disponibili.

Sono inoltre disponibili tantissime promozioni dedicate a Pax Online 2021, la fiera del gaming che si sta svolgendo proprio in questi giorni.

Per l’occasione potrete dunque risparmiare su molti apprezzati titoli PC, come Control Ultimate Edition, Ghostrunner e Cloudpunk, disponibili con sconti fino all’80%.

Di seguito vi proporremo le pagine ufficiali su Steam dedicate agli affari del fine settimana attualmente disponibili:

Vi ricordiamo che le promozioni termineranno ufficialmente lunedì 19 luglio alle ore 19.00: avrete dunque l’intero weekend a disposizione per poter approfittare di queste offerte.

Inoltre, ancora per pochissime ore potete approfittare delle follie di metà settimana, tra le cui offerte è incluso anche Death Stranding.

Non solo: con Steam potete risparmiare sul franchise di Resident Evil, protagonista degli affari del fine settimana precedenti, ma che rimarranno attivi ancora per pochi giorni.

Nel caso questi sconti non dovessero essere sufficienti, con le offerte della settimana potrete risparmiare su 1500 giochi a partire da 39 centesimi.