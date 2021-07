Steam, svelate le nuove follie di metà settimana: c’è Death Stranding

Steam ha appena svelato le nuove follie di metà settimana, le imperdibili offerte che permettono di risparmiare cifre importanti su importanti giochi selezionati dallo store di Valve.

Tra le nuove promozioni segnaliamo che è disponibile anche Death Stranding, l’ultimo capolavoro realizzato da Hideo Kojima, disponibile anche su PlayStation in esclusiva console.

L’offerta arriva pochi giorni dopo l’annuncio della data in cui uscirà la Director’s Cut, che sarà disponibile esclusivamente su PS5.

Curiosamente, Hideo Kojima ha ammesso che non è un fan del nome della nuova edizione, dato che implicherebbe in qualche modo che la versione originale fosse stata tagliata, cosa che ha ribadito non essere vera.

I giocatori dovranno impersonare Sam Bridges, impegnato nell’affrontare un mondo profondamente cambiato dal Death Stranding: dovrà partire in un viaggio attuale soprattutto per i nostri giorni per formare connessioni e ricostruirlo.

La versione PC del titolo include un frame rate elevato, la modalità foto ed il supporto ai monitor ultra-wide, oltre a contenuti legati alla serie Half-Life.

Potrete acquistare Death Stranding in offerta su Steam, con artbook digitale incluso, sfruttando il 60% di sconto a soli 23,99€.

Le altre follie di metà settimana sullo store, da tenere altrettanto in considerazione, sono Maneater, il folle action gdr open world in cui impersonerete uno squalo, e Evil Genius 2, un satirico gioco strategico in cui impersoneremo un genio criminale: potrete acquistare entrambi i titoli rispettivamente con sconti del 40% e del 25%.

Di seguito vi elencheremo le pagine ufficiali di tutti i prodotti in offerta grazie alle follie di metà settimana su Steam, così da poter procedere eventualmente all’acquisto:

Le offerte per Death Stranding e Evil Genius 2 termineranno ufficialmente venerdì 16 luglio, mentre la promozione di Maneater sarà valida fino a martedì 20 luglio.

Se volete risparmiare su una grande quantità di giochi, vi ricordiamo che su Steam sono disponibili anche le offerte della settimana su 1500 giochi a partire da 39 centesimi.

Inoltre, sono ancora valide le offerte dedicate al franchise di Resident Evil, con tantissimi capitoli della serie disponibili a prezzi imperdibili.

Anche GOG ha deciso di inaugurare una nuova serie di promozioni: per festeggiare ha deciso di regalare a tutti gli utenti un platform 2D poetico.