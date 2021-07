Steam, nuove offerte della settimana: 1500 giochi a partire da 39 centesimi

Steam ha appena svelato ai suoi utenti le nuove offerte della settimana sul proprio store, con incredibili promozioni su un ampio catalogo di videogiochi per PC a prezzi imperdibili.

Questa settimana tra le tante promozioni è disponibile anche No Man’s Sky, l’apprezzato titolo fantascientifico di Hello Games, protagonista di una vera e propria rinascita negli ultimi anni.

Durante lo scorso weekend i giocatori PC hanno potuto usufruire gratuitamente di alcuni apprezzati titoli, tra i quali era disponibile anche un apprezzato horror multiplayer.

Le promozioni settimanali si aggiungono alle tante offerte ancora disponibili su Steam, come ad esempio gli sconti sul franchise di Resident Evil, avviati durante il fine settimana.

Sono disponibili le nuove offerte della settimana su Steam.

Come già segnalato in apertura, tra i tanti titoli in offerta questa settimana è disponibile anche No Man’s Sky, acquistabile per l’occasione con uno sconto del 50%.

Le promozioni della settimana di Steam sono un’ottima occasione per acquistare tantissimi giochi a prezzi incredibilmente bassi, dato che sono disponibili ben 1500 giochi a partire da 39 centesimi.

Tra i videogiochi disponibili al prezzo più basso segnaliamo Monument, uno sparatutto FPS hardcore old-school che ricorda molto classici titoli come Doom.

A proposito di classici, gli appassionati horror dovrebbero tenere d’occhio anche la Alone in the Dark Anthology, che include i tre storici titoli della serie più il reboot a soli 3 euro e 74 centesimi, cono uno sconto del 75%.

Per i fan dei titoli indipendenti vogliamo segnalare anche la presenza di entrambi i capitoli della serie The Escapists, disponibili a meno di 5 euro ed in sconto al 75%.

Potete consultare voi stessi la lista completa di tutti i giochi in offerta cliccando qui: per trovare i titoli con il prezzo più basso vi basterà selezionare l’apposita opzione nel menù a tendina vicino alla barra di ricerca.

Vi ricordiamo che queste offerte termineranno lunedì 19 luglio: al termine della giornata saranno infatti disponibili le nuove promozioni settimanali.

Se siete alla ricerca di ulteriori offerte, a partire da oggi sono disponibili le nuove Promozioni Gold di Xbox Store, con giochi a partire da 74 centesimi.

Nel caso cerchiate invece giochi gratis, su Xbox potete ottenere in regalo un platform che ricorda un’esclusiva PlayStation.

Gli appassionati del gaming su PC non dovrebbero invece dimenticarsi di riscattare gli ultimi giochi gratis a tema fantascienza di Epic Games Store.