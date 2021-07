Steam Deck vi farà giocare in portabilità anche giochi PS4

Durante la giornata di oggi, a sorpresa, Valve ha mostrato la Steam Deck, la piattaforma portatile del colosso americano.

Inquadrata come una sorta di Nintendo Switch basata sul digital delivery, la console verrà offerta in tre versioni ben distinte.

Nulla a che vedere con Switch OLED, bensì un hardware che promette di far fare un passo avanti ulteriore al concetto di gioco in portabilità.

Sarete infatti chiamati a spendere 399$ per il modello da 64 GB, seguito da quello da 256GB a 529$ e infine quello da 512GB per 649$, con tanto di specifiche tecniche e peculiarità della console.

Una volta effettuato l’accesso a Steam Deck avrete a disposizione l’intera libreria di Steam, come foste su un vero e proprio personal computer casalingo.

Importante sottolineare come – grazie al rilascio della piattaforma handheld – sarà quindi possibile giocare in bus o in metro anche ad alcuni importanti titoli targati PlayStation.

Su Steam vi è infatti la pagina dedicata alle produzioni PlayStation Studios disponibili da tempo anche su PC, una serie di titoli che con molta probabilità aumenteranno nel corso dei prossimi mesi.

Si va infatti da Days Gone a Horizon Zero Dawn, passando per Helldivers, Guns Up! ed Everybody’s Gone to the Rapture

Anche Death Stranding, il capolavoro di Hideo Kojima, è disponibile nel catalogo Steam e sarà quindi tranquillamente giocabile in portabilità con Steam Deck.

La console è stata infatti concepita per sessioni di gioco piuttosto lunghe, sia con l’ausilio di levette che grazie a trackpad.

