Steam, svelati nuovi affari del fine settimana: c’è Resident Evil

Steam ha appena svelato i nuovi affari del fine settimana, che rappresentano un’ottima occasione per i weekend di risparmiare su tantissimi titoli in offerta.

Tra le offerte del weekend di Steam segnaliamo quella relativa al franchise di Resident Evil, con tantissimi capitoli della serie in offerta, anche se Village è purtroppo assente da questa selezione.

Questo fine settimana lo store di Valve ha anche deciso di offrire ai propri utenti la possibilità di giocare gratis a due titoli, tra i quali c’è un altro horror amato.

Nonostante siano terminati i saldi estivi, sono inoltre ancora disponibili le offerte della settimana su tantissimi giochi a partire da 39 centesimi.

Il franchise di Resident Evil è in offerta su Steam per il fine settimana.

Il franchise di Resident Evil è sicuramente il protagonista assoluto delle offerte di questo weekend, con sconti che possono arrivare fino all’87%.

L’offerta più bassa è sicuramente quella che riguarda il primo episodio di Resident Evil Revelations 2, acquistabile a soli 77 centesimi: per avere invece l’esperienza completa con la Deluxe Edition potrete approfittare di un buon 50% di sconto.

Troverete la maggior parte dei capitoli della serie disponibili su Steam a prezzi imperdibili, con l’unica eccezione di Village che è al momento disponibile a prezzo pieno: per esempio, potrete acquistare il primo Resident Evil e Resident Evil 4 a meno di 5 euro l’uno.

Gli apprezzati remake di Resident Evil 2 e Resident Evil 3 sono disponibili a meno di 20 euro, mentre RE 7 Biohazard è acquistabile con una cifra inferiore a 10 euro.

I giochi di Resident Evil non sono però gli unici ad essere in offerta questo weekend: potrete infatti acquistare il battle royale PlayerUnknown’s Battlegrounds ed il simulatore di mezzi di trasporto Transport Fever 2 con uno sconto del 50%.

Di seguito vi proponiamo dunque le pagine ufficiali degli affari del fine settimana attualmente disponibili su Steam, per consultare voi stessi tutti i prezzi e le offerte:

Le offerte dedicate a PlayerUnknown’s Battlegrounds e Transport Fever 2 termineranno il 12 luglio, mentre per le promozioni dedicate al franchise di Resident Evil avrete tempo fino al 21 luglio.

Nel caso siate invece alla ricerca di giochi gratis, anche Xbox ha deciso di offrire ai propri iscritti due titoli senza costi aggiuntivi per il fine settimana.

Gli utenti delle console Sony non dovranno invece dimenticarsi di riscattare gli ultimi giochi gratis di PlayStation Plus per il mese di luglio.

Per i giocatori PC è invece stato rinnovato l’appuntamento con Epic Games Store ed i nuovi titoli gratuiti della settimana.