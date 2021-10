Steam, svelati gli affari del fine settimana: c’è una grande saga Action RPG

Steam ha appena svelato i nuovi affari del fine settimana sul proprio store: come ogni weekend gli utenti PC potranno risparmiare cifre importanti su alcuni dei giochi più amati in catalogo.

Gli utenti che amano giocare con un buon mouse gaming e la propria tastiera sapranno certamente come divertirsi questo fine settimana, grazie alle offerte dedicate anche ad un’amata saga di GDR d’azione.

Tra gli tanti sconti vi ricordiamo che è disponibile anche l’offerta dedicata a Halo The Master Chief Collection: tutti e 6 i capitoli sono inoltre disponibili gratis per il fine settimana.

Inoltre, segnaliamo che sono ancora valide molte delle promozioni infrasettimanali, tra cui quella dedicata ad un amato franchise di Capcom.

Uno dei protagonisti degli affari del fine settimana è infatti il franchise di Torchlight, la saga Action RPG che ha appassionato tantissimi giocatori su PC e console.

Tutti e tre i capitoli principali della serie sono stati scontati fino all’80%: si tratta dunque di un’offerta imperdibile per gli appassionati del genere, che potranno dunque scoprire una delle saghe più amate.

Gli amanti dei GDR non possono inoltre non tenere d’occhio anche Disco Elysium The Final Cut, l’edizione definitiva di uno dei giochi di ruolo più apprezzati degli ultimi anni.

Il titolo realizzato da ZA/UM potrà essere vostro con il 45% di sconto, che alternativamente potrà diventare il 51% se sceglierete di acquistarlo insieme all’artbook e alla colonna sonora digitale.

Vogliamo inoltre segnalare le offerte per i 25 anni dell’editore Aspyr: potrete recuperare con sconti fino all’85% capitoli di serie importanti come Borderlands, Bioshock e Mafia.

Di seguito troverete dunque un riepilogo di tutti gli affari del fine settimana attualmente disponibili su Steam:

Tutte le offerte del weekend di Steam termineranno lunedì 18 ottobre alle ore 19.00: avete dunque poche ore di tempo a disposizione per approfittare di queste occasioni.

Ricordiamo che tutti i titoli acquistati sul catalogo dello store potranno essere sfruttati anche sulla nuova console Steam Deck: se siete curiosi di scoprirne le prestazioni, potete osservare The Witcher 3 in azione sulla piattaforma ibrida.

Tuttavia, non è detto che tutti i giochi riescano a girare su Steam Deck fin dal lancio: sembra infatti che possano esserci problemi con i titoli che implementato anti-cheat.

Inoltre, nonostante sia un ibrido tra un Personal Computer e una console, Valve ha ricordato che non è un vero PC e ha chiesto agli utenti di non smontare Steam Deck.