Steam, il nuovo gioco gratis del weekend è un FPS importante (anzi, 6)

Steam ha appena rivelato il nuovo gioco gratis del fine settimana, che tutti gli utenti potranno scaricare e giocare senza costi aggiuntivi: si tratta di una collection molto importante.

Questo weekend i giocatori PC potranno divertirsi con i titoli di Halo The Master Chief Collection, l’importante raccolta di FPS ormai associata al brand Xbox che include ben 6 giochi della saga.

Anche gli utenti della console di Microsoft potranno accedere a questa promozione, dato che la Master Chief Collection è solo uno dei tre giochi disponibili gratis per il weekend.

Segnaliamo inoltre che sono ancora disponibili la maggior parte delle follie di metà settimana, tra le quali è inclusa anche un’amata saga Capcom.

Grazie alla nuova promozione di Steam, gli utenti potranno scaricare gratuitamente tutti i giochi della raccolta Halo The Master Chief Collection, giocando senza alcun limite anche online per tutto il fine settimana.

La raccolta include sei principali capitoli della saga a partire dal primo storico Halo fino ad arrivare al quarto episodio, permettendo dunque ai nuovi giocatori di mettersi in pari con la storia.

I giochi andranno scaricati separatamente dalle rispettive pagine su Steam: la pagina ufficiale della Master Chief Collection segnalerà infatti soltanto che la promozione del weekend gratis è in corso.

Per facilitarvi il download sul vostro dispositivo, abbiamo riepilogato di seguito tutti i capitoli della saga che potrete scaricare gratuitamente: basterà cliccare sui rispettivi link e selezionare «Avvia gioco» per essere subito pronti.

Nonostante vengano considerati come fossero dei DLC, tutti i titoli potranno essere giocati senza alcuna limitazione, anche se non avrete acquistato la collezione completa.

Potrete giocare gratuitamente a questi capolavori Xbox fino a lunedì 18 ottobre alle ore 19.00: se vorrete farli vostri, Halo The Master Chief Collection sarà disponibile con il 50% di sconto fino al 19 ottobre.

Se siete alla ricerca di altri giochi gratis su PC, vi ricordiamo che potete già riscattare i nuovi regali di Epic Games Store della settimana.

Per gli utenti delle console Sony, segnaliamo inoltre che sono già disponibili per il download i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus.

Dal prossimo mese gli abbonati PlayStation Plus potranno scaricare tre giochi extra completamente gratis: la promozione verrà inaugurata per celebrare un importante anniversario.