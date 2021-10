Steam, svelate le nuove follie di metà settimana: c’è un GDR appena uscito

Steam ha appena reso disponibili le nuove follie di metà settimana sul proprio store, l’atteso evento infrasettimanale che permette di acquistare una selezione dei migliori titoli a prezzi speciali.

Tra le promozioni di questa settimana è disponibile anche un GDR strategico uscito meno di due mesi fa: stiamo parlando di King’s Bounty II, l’atteso sequel di uno dei pionieri del genere videoludico.

La piattaforma di Valve è sicuramente una delle più popolari in assoluto per usufruire di nuovi giochi PC: il nuovo titolo di Amazon si è rivelato un vero successo e ha realizzato numeri altissimi.

Per eFootball di Konami il discorso è invece diametralmente opposto: la nuova simulazione calcistica è diventata il gioco più odiato di sempre.

All’interno di King’s Bounty II, i giocatori dovranno costruire il proprio esercito e dover fare delle scelte in base alla moralità per potersi sempre assicurare la vittoria finale.

Questo atteso GDR a turni è stato reso disponibile solo il 24 agosto, ma oggi potrà già essere vostro con sconti fino al 33%, in base all’edizione da voi scelta.

Se siete amanti dei giochi di ruolo, segnaliamo che su Steam è anche disponibile la svendita del publisher NIS America, che vi permetterà di ottenere in sconto fino all’85% titoli appartenenti a franchise come Ys, Disgaea o The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel.

Un’altra apprezzatissima produzione in offerta è sicuramente Ace Attorney Trilogy, la trilogia ideata da Capcom dell’avvocato Phoenix Wright alle prese con avvincenti e folli casi da risolvere, che oggi potrà essere vostra con il 33% di sconto.

Questi sono soltanto alcuni dei giochi attualmente disponibili in offerta: di seguito troverete una lista di tutte le follie di metà settimana di Steam, con i relativi link per accedere alle promozioni.

L’offerta dedicata a King’s Bounty II terminerà il 14 ottobre, mentre lo sconto sulla Ace Attorney Trilogy si concluderà il 18 ottobre. Tutte le altre promozioni resteranno invece valide fino al 15 ottobre.

Acquistare questi titoli vi permetterà di ampliare in anticipo il vostro catalogo su Steam Deck: se siete curiosi di vedere la console di Valve in azione, un video ha dimostrato che The Witcher 3 gira in maniera sorprendente.

Potrebbero però esserci problemi con i giochi dotati di sistemi anti-cheat: se non verranno aggiornati adeguatamente, al lancio della console il loro funzionamento non sarà garantito.

Nonostante la sua natura ibrida, Valve ha inoltre voluto ricordare che Steam Deck non è un vero PC, chiedendo ai suoi utenti di non smontare la console.