Steam Deck non è un vero PC: Valve chiede di “non smontarla”

Steam Deck è stato spesso pubblicizzato da Valve come un vero e proprio PC sotto forma di console portatile, evidenziando in più occasioni come gli utenti siano liberi di personalizzarla e di farne ciò che vogliono.

Nonostante questa importante premessa, la console simile a Nintendo Switch è profondamente diversa dai Personal Computer per via di un aspetto fondamentale: la periferica non è stata disegnata per poter essere smontata e ri-assemblata.

Che la periferica fosse più di una semplice console era apparso chiaro da quando è stata rivelata una feature nascosta, ma questo non significa che deve essere trattata diversamente da tutte le altre.

Valve ha voluto dunque fare nuovamente chiarezza al fine di assicurarsi che non ci sia più alcun segreto, così come promesso più volte nelle presentazioni della console.

Per questo motivo, la compagnia ha appena pubblicato un nuovo video che mostra il teardown di Steam Deck, al fine di mostrare dettagliatamente tutti i componenti della sua prossima console (via Kotaku).

Gli autori di Steam Deck hanno approfittato di tale occasione per chiedere ai giocatori interessati di non smontare la console al fine di utilizzare eventuali componenti migliorati, dato che la periferica simile a Switch non è stata disegnata con questo scopo.

Non solo la console potrebbe finire per guastarsi del tutto, ma potrebbe anche causare anche danni imprevedibili, come l’esplosione delle batterie utilizzate.

Aprire il dispositivo danneggerebbe inoltre la sua integrità strutturale, il che vuol dire che automaticamente Steam Deck sarebbe più sensibile all’usura e a possibili danni da caduta accidentale.

Perfino sostituire l’SSD interno potrebbe causare problemi, causando squilibri nel consumo di potenza della console stessa: le stesse sostituzioni annullerebbero automaticamente la garanzia in caso di eventuali danni.

Scherzosamente, l’ingegnere di Valve ha infatti chiamato il suo video teardown come un tutorial sul «perché non dovreste mai smontare Steam Deck»: se siete dunque interessati ad acquistare questa periferica, sarà necessario ricordarsi che, nonostante le sue caratteristiche, non si tratta davvero di un PC pienamente personalizzabile.

Fortunatamente, non dovrebbe essere necessario fare modifiche hardware per far girare tutti i giochi: per quelli che la console non riesce ad avviare basterebbe cambiare software.

Se avete bisogno di un’idea più chiara di come funzionino i giochi su Steam Deck, la console ha fatto vedere The Witcher 3 in azione.

Se i risultati finali non dovessero comunque essere soddisfacenti per voi, potrebbe farvi piacere sapere che Valve starebbe già pensando ad un modello più performante con output 4K.