Steam Deck, gireranno i giochi con anti-cheat? “Non lo promettiamo”

Fra un paio di mesi sarà ufficialmente disponibile sul mercato Steam Deck, la piattaforma ibrida tra console portatile e PC sviluppata da Valve che farà girare i titolo disponibili sull’omonimo negozio online.

Nonostante le promesse che la piattaforma sarebbe stata in grado di far girare tutti i giochi su PC, potrebbe emergere un problema per quei titoli che utilizzano Easy Anti-Cheat: a lanciare l’allarme sono stati gli sviluppatori di Dead By Daylight, che hanno segnalato potenziali problemi di compatibilità.

La piattaforma sarà in grado di far girare in portabilità i migliori giochi disponibili su Steam: anche CD Projekt ha apprezzato la console di Valve, mostrando le sorprendenti performance di The Witcher 3 sulla console.

La compagnia ha comunque voluto avvertire gli utenti che Steam Deck non è un vero PC: la console non è stata disegnata per essere smontata, chiedendo dunque ai suoi giocatori di non fare cambiamenti hardware.

Come ricordato da PCGamesN, in realtà Easy Anti-Cheat aveva già fatto sapere che supporterà Steam Deck, ma che gli sviluppatori dei diversi titoli dovranno fare i relativi aggiornamenti per assicurarsi che non ci siano problemi.

Behavior Interactive aveva precedentemente dichiarato che Dead By Daylight sarebbe stato pienamente compatibile con la console di Valve, ma nelle ultime ore ci sarebbe stata una parziale marcia indietro, dicendo che potrebbe non essere possibile avviare il gioco al lancio.

In una sessione Q&A svolta su Twitch, il team ha infatti risposto alle domande dei fan riguardanti il supporto su Steam Deck, lasciando intendere che l’implementazione di Easy Anti-Cheat non starebbe andando come sperato:

«Il nostro piano è di supportare [Steam Deck]… richiederà che aggiorniamo il sistema anti-cheat ad una versione in grado di supportarlo. Non possiamo promettere che Dead By Daylight sarà in grado di girare su Steam Deck al lancio».

Queste dichiarazioni di Behavior Interactive hanno inevitabilmente lanciato un allarme anche nei confronti di tutti gli altri videogiochi che supportano Easy Anti-Cheat: se non dovesse esserci un intervento adeguato da parte degli sviluppatori, alcuni titoli potrebbero essere tagliati fuori dalla console.

Non è chiaro come mai si siano rivelati questi problemi di compatibilità, anche se l’ipotesi più probabile sembrerebbe essere legata al nuovo OS utilizzato dalla piattaforma, che aveva già creato qualche grattacapo per una parte del catalogo Steam.

Ricordiamo infatti che il nuovo sistema operativo è basato su Linux e potrebbe non essere pienamente compatibile con tutti i giochi: fortunatamente sarà però possibile installare un OS come Windows, risolvendo il problema.

Valve ha recentemente svelato una feature segreta per la sua nuova piattaforma, che la fa diventare oltre che una console un comodo accessorio per giocare su PC.

Steam Deck non è ancora disponibile sul mercato, ma Valve starebbe già pensando ad un nuovo modello più performante con output in 4K.