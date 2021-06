Steam, svelate le nuove follie di metà settimana: c’è un’esclusiva Xbox

Come ogni mercoledì, Steam ha appena svelato le nuove follie di metà settimana sul proprio store, con sconti fino al 50% su tanti prodotti disponibili in catalogo.

Tra le offerte di questa settimana segnaliamo anche la presenza di un titolo pubblicato da Xbox Game Studios: stiamo parlando di State of Decay 2, il gioco di sopravvivenza open world a tema zombie.

Le follie di metà settimana sono solo una delle tante promozioni attualmente disponibili su Steam: potete infatti acquistare molti giochi a meno di 50 centesimi.

Non solo, ma lo store di Valve sta preparando il terreno per gli attesissimi saldi estivi, il cui lancio sarebbe particolarmente vicino.

State of Decay 2 è uno dei tanti giochi in offerta da oggi su Steam.

Durante questa metà settimana sono disponibili promozioni su 6 apprezzati giochi disponibili su PC, tra cui la già citata esclusiva Xbox State of Decay 2.

Il survival a tema zombie è disponibile in offerta con uno sconto del 35% nella Juggernaut Edition: in alternativa, potete acquistare il pacchetto con entrambi i giochi della serie con un imperdibile risparmio del 51%.

Un’ulteriore offerta molto allettante è invece quella che riguarda il bundle Off With Your Head, che include sia Dead Cells che Skul The Hero Slayer con il 41% di sconto: in alternativa potrete acquistare separatamente i giochi rispettivamente al 40% e 25% in meno.

Gli appassionati dei veicoli fuoristrada dovrebbero inoltre tenere d’occhio l’apprezzato SnowRunner, disponibile in offerta sia nell’edizione standard che con i DLC inclusi al 20% in meno.

Concludono la ricca lista di offerte Deep Rock Galactic e Green Hell, rispettivamente disponibili con un risparmio del 50% e 30%, entrambi dunque acquistabili a meno di 15 euro.

Di seguito vi proponiamo dunque la lista completa con tutte le follie di metà settimana disponibili, con i relativi link per consultare i prezzi finali e procedere all’eventuale acquisto:

Se volete approfittare di queste promozioni, vi suggeriamo di affrettarvi: tutte le offerte termineranno domani 24 giugno alle ore 19:00.

Segnaliamo inoltre che avete ancora poche ore a disposizione per approfittare delle offerte relative al catalogo Bandai Namco, tra cui c’è anche Dark Souls.

Siamo invece ancora in attesa di notizie ufficiali per quanto riguarda SteamPal, la misteriosa console portatile di Valve dalle caratteristiche simili a Nintendo Switch.

Nella giornata di oggi arriveranno anche le nuove promozioni di PlayStation Store di metà anno: Sony ha già anticipato che ci saranno offerte su tanti big.