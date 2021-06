Steam, spunta una data per i saldi estivi (ed è vicinissima)

Sembra che i saldi estivi su Steam siano prossimi a prendere il via nel corso di questa settimana. La data di inizio, stando a quanto trapelato, dovrebbe essere il 24 giugno.

La notizia arriva dalla pagina Twitter Steam Database, che si è occupata di “scovare” dei dettagli in alcune mail inviate dall’azienda alle software house partecipanti.

Valve non ha confermato né smentito la notizia, ma alcuni utenti hanno evidenziato che alcune Mystery Card sono già apparse sul sito, rendendo plausibile ipotizzare che qualcosa si stia muovendo (via GamesRadar+).

I saldi dovrebbero durare da giovedì fino all’8 luglio, ma vi invitiamo ancora una volta a prendere la notizia con le pinze in attesa di una data ufficiale.

Nel 2020, l’iniziativa di Steam aveva preso il via il 25 giugno ed era proseguita per due settimane, fino al 9 luglio. Come avrete notato, si tratta dello stesso periodo ipotizzato per l’anno in corso.

Non abbiamo la certezza di ciò che lo store degli sviluppatori di Portal 2 avrà in serbo per gli utenti, ma non è da escludere che siano presenti un buon numero di titoli AAA.

Plausibile anche la presenza di saldi a tema, come avvenuto nel 2020 con l’iniziativa Road Trip e nel 2019 con quella Gran Premio.

Intanto, sulla piattaforma sono attualmente in corso le offerte della settimana con giochi offerti a meno di 50 centesimi, un’ottima occasione per non lasciarsi sfuggire qualche recupero dell’ultimo minuto.