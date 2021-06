Steam, svelati gli affari del fine settimana: c’è Dark Souls

Su Steam sono attualmente in corso le offerte del fine settimana, con protagonisti alcuni titoli che faranno felici un gran numero di giocatori, più altre gustose promozioni targate Bandai Namco.

Se ve lo state chiedendo, anche Dark Souls (ma non solo) partecipa all’inizativa del publisher giapponese. Se siete in cerca di una sfida imponente, non potete lasciarvi sfuggire l’occasione.

La piattaforma di Valve ha inoltre reso disponibili due giochi gratis per il weekend, dedicati agli appassionati di storia (e di sparatutto).

Grazie a Steam Next Fest avrete l’opportunità di provare 560 giochi, e noi ve ne abbiamo consigliati 6 nel tentativo di guidarvi attraverso questa sconfinata giungla di demo attualmente presenti nel servizio.

Adesso, vediamo insieme quali sono i protagonisti degli affari del fine settimana, con un occhio di riguardo per i prodotti Bandai Namco in promozione.

Grazie alle offerte in corso sarà possibile aggiudicarsi Apex Legends Champion Edition con il 30% di sconto. L’offerta è destinata a terminare lunedì alle ore 19:00.

Gli affari proseguono con XCOM Chimera Squad, strategico di 2K Games nonché sequel di XCOM 2 War of The Chosen, accompagnato da uno sconto del 50% e anch’esso disponibile a prezzo promozionale fino a lunedì alle 19:00.

Si prosegue con The Hunter Call of The Wild, prodotto che vi permetterà di vivere sulla vostra pelle un’esperienza da veri cacciatori. Il gioco è protagonista di un corposo ribasso del 76%.

Bandai Namco partecipa a suo modo alla corposa offerta con un gran numero di titoli, tra cui Dark Souls III Deluxe Edition, Dark Souls II Scholar of The First Sin e Dark Souls III.

Gli impegnativi titoli di From Software sono proposti con un taglio di prezzo del 75% e saranno disponibili fino al 24 giugno. Se non avete mai messo le mani sulla saga, questo è il momento buono per farlo.

Anche Code Vein è al centro di un notevole sconto, ancora una volta del 75%, sempre fino al 24 giugno, accompagnato da Tekken 7, ribassato dell‘85%.

Per tutti i fan della saga di Akira Toriyama c’è Dragon Ball Z Kakarot. Grazie alle offerte in corso potrete portarvi a casa il titolo con il 67% in meno rispetto al prezzo originale.

La lista prosegue con Jump Force, picchiaduro con alcuni dei personaggi più celebri dei manga provenienti dal settimanale giapponese Shonen Jump, accompagnato da uno sconto dell’80%.

Non manca Little Nightmares II, sequel dell’amato platform a tinte horror lanciato nel 2017 che vanta un taglio prezzo del 20%, uno dei più bassi tra quelli proposti.

Per dare un’occhiata a tutte le offerte che Bandai Namco ha in serbo per voi, vi rimandiamo direttamente alla pagina Steam ufficiale.

Rimanendo in tema di iniziative gratuite e prodotti scontati, vi ricordiamo che su Xbox Store sono attualmente in corso le Promozioni Gold, con tagli di prezzo fino al 90%.

Nel mentre, sono stati svelati i nuovo giochi gratis su Epic Games Store, e stavolta non potete assolutamente lasciarveli sfuggire: si tratta di due cult molto diversi tra loro ma ugualmente imperdibili.

Anche GOG partecipa a suo modo alle iniziative gratuite, ma avete ancora pochissimo tempo (qualche ora) per riscattare il titolo basato sul drifting attualmente in regalo.