Steam, le nuove offerte della settimana: giochi a meno di 50 centesimi

Steam ha svelato da poco le nuove offerte settimanali su molti prodotti disponibili sul proprio catalogo per gli utenti PC.

Sono presenti tantissimi titoli disponibili per gli amanti del gaming con mouse e tastiera, attualmente in offerta a prezzi particolarmente vantaggiosi.

Su Steam potrete infatti trovare una selezione di circa 30 giochi e contenuti aggiuntivi, la cui maggior parte è disponibile a meno di 50 centesimi.

In particolare, potrete trovare una grande selezione di videogiochi che costano appena 39 centesimi, grazie a generosi sconti fino al 90%.

Tra questi segnaliamo la presenza di tanti giochi ispirati al solitario, il famoso gioco di carte, come Solitaire Game Halloween o Detective Solitaire, Butler Story.

A soli 49 centesimi potrete invece aggiudicarvi i particolari Royal Defense e #KILLALLZOMBIES, mentre a cifre superiori ad un euro potrete trovare ulteriori titoli e contenuti aggiuntivi.

In particolare vogliamo segnalare il titolo strategico in tempo reale Element, attualmente acquistabile sullo store di Valve con uno sconto del 30%.

Potrete consultare voi stessi la lista completa dei giochi attualmente in offerta su Steam cliccando qui e scorrendo la lista: vi ricordiamo che queste offerte termineranno lunedì 28 giugno.

Avete inoltre ancora poche ore per poter approfittare dei saldi del fine settimana, in particolare con le offerte dedicate a Bandai Namco e Dark Souls.

Da oggi è in corso il Prime Day: per le migliori offerte sul gaming e sui videogiochi, trovate tutti i dettagli nella pagina di SpazioGames. Nel frattempo, per poter giocare adeguatamente su PC come se foste su una console, vi suggeriamo di acquistare il controller Xbox ufficiale su Amazon.