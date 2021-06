PlayStation Store, svelate le offerte di metà anno: fino al 60% su tanti big

PlayStation Store ha appena anticipato che da oggi ripartiranno le offerte di metà anno, che offriranno la possibilità di risparmiare grandi cifre su tantissimi prodotti in catalogo.

Gli utenti PlayStation potranno approfittare di sconti imperdibili su moltissime produzioni tripla-A, tra le quali citiamo Outriders, l’ultimo apprezzato loot shooter pubblicato da Square Enix.

Ricordiamo che durante la giornata di oggi sarà svelata anche la nuova promozione della settimana: oggi è infatti l’ultimo giorno in cui potrete riuscire ad acquistare a prezzo scontato un amato stealth.

Le offerte di metà anno sostituiranno i Doppi Sconti che si sono svolti per le ultime due settimane: anche in questo caso, avete ancora una giornata di tempo per poter consultare tutte le promozioni.

PlayStation Store ha svelato le nuove offerte di metà anno.

Le nuove offerte del PlayStation Store, come di consueto, dovrebbero essere live solo a partire dalle ore 12.00 di oggi, ma tramite un post pubblicato sul PlayStation Blog abbiamo già avuto modo di scoprire quali saranno i titoli in offerta.

In particolar modo, le offerte più pubblicizzate sono quelle relative al già citato Outriders e Crash Bandicoot 4 It’s About Time, due titoli del catalogo PlayStation particolarmente apprezzati.

Non si tratta però degli unici titoli big con cui gli utenti potranno risparmiare fino al 60%: vogliamo infatti segnalare la presenza di Control, l’apprezzata produzione di Remedy Entertainment.

Gli amanti dei giochi di ruolo non dovrebbero inoltre lasciarsi sfuggire le offerte dedicate a Persona 5 Royal, il capolavoro JRPG realizzato da Atlus che sarà scontato anche con i diversi bundle del titolo.

Anche gli appassionati di picchiaduro potranno divertirsi, grazie alle offerte disponibili su Street Fighter V e Mortal Kombat 11, oltre alla possibilità di acquistare a prezzo ridotto i DLC di Dragon Ball FighterZ.

Di seguito vi proponiamo dunque una nostra selezione delle offerte che a breve saranno disponibili su PlayStation Store:

Outriders PS4 & PS5

Crash Bandicoot 4 It’s About Time

Control

Persona 5 Royal

Street Fighter V

Mortal Kombat 11

Assassin’s Creed Valhalla + Immortals Fenyx Rising Bundle

Call of Duty WWII Digital Deluxe

Fallout 4

NHL 21 Great Eight Edition

Ricordiamo che le offerte al momento non sono ancora online, di conseguenza vi suggeriamo di tenere d’occhio la pagina ufficiale dello store per non perdervi nemmeno uno sconto.

Le offerte di metà anno partiranno oggi e dureranno per due settimane, terminando dunque il 7 luglio 2021, giornata in cui saranno sostituite da nuove promozioni.

Da pochi giorni è inoltre tornato disponibile per l’acquisto su PlayStation Store Cyberpunk 2077, l’ultimo open world RPG di CD Projekt.

L’ultima patch è riuscita a migliorarne le prestazioni su PS4, ma per riuscirci sono stati necessari fin troppi sacrifici.

Nel frattempo, gli utenti hanno scoperto una feature rimasta nascosta per 10 sui classici PS2 acquistabili su PS3, in grado di migliorarne notevolmente le prestazioni.