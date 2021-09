Steam vi regala nuovi giochi gratis: sono due grandi classici

In occasione del decimo anniversario di THQ Nordic, da oggi gli utenti in possesso di un account su Steam potranno riscattare due nuovi giochi gratis, già disponibili per il download immediato.

Si tratta di due grandi classici per PC, particolarmente apprezzati dagli amanti del gaming con mouse e tastiera: una volta ottenuti questi titoli, entreranno a far parte del vostro catalogo per sempre.

Non sono però le uniche sorprese disponibili sullo store di Valve: ricordiamo infatti che per un periodo limitato potrete provare gratis un gioco «stellare».

Sono inoltre le ultime ore a vostra disposizione per approfittare delle follie di metà settimana, tra le quali è incluso anche un amato roguelike.

Gli utenti Steam da questo momento potranno ottenere gratuitamente Titan Quest Anniversary Edition e Jagged Alliance 1 Gold Edition, le edizioni definitive di due perle del PC gaming.

Titan Quest Anniversary Edition è un’edizione speciale completamente rivisitata del capitolo originale, che include anche l’espansione Immortal Throne, realizzata in occasione del suo decimo anniversario per far splendere l’action RPG di nuova luce.

Di seguito troverete la descrizione ufficiale del prodotto, proveniente direttamente dalla pagina ufficiale su Steam:

«Dal co-creatore di Age of Empires Brian Sullivan e lo sceneggiatore di Braveheart Randall Wallace arriva un innovativo gioco di ruolo d’azione ambientato nell’epoca classica, tra Grecia, Egitto ed Asia. I Titani sono sfuggiti alla loro prigione eterna per portare la distruzione nel mondo. Agli Dei serve un eroe che sia in grado di rovesciare il corso degli eventi, in uno scontro leggendario che deciderà il destino dei mortali e degli immortali. In questa lotta epica tra bene e male, i giocatori incontreranno i più grandi malvagi della mitologia ellenica, affronteranno gli attacchi di Cerbero e cammineranno tra le rive insidiose del Fiume Stige. Dovranno interpretare le profezie del cieco veggente Tiresia, combattere al fianco di Agamennone ed Achille ed accogliere l’astuzia di Odisseo per vincere questa nuova oscura avventura».

Jagged Alliance 1 Gold Edition è invece una leggenda dei giochi strategici a turni: anche in questo caso si tratta della sua edizione defintiva, che include il primo capitolo e Jagged Alliance Deadly Games.

Uscito per la prima volta nel 1994, in questo grande classico dovrete guidare una banda di mercenari per reclamare nuovamente l’isola Metavira, soffiandola al controllo del malvagio Santino.

Potrete scaricare gratuitamente questi nuovi giochi gratis su Steam semplicemente cliccando sui seguenti link e successivamente sul pulsante «Aggiungi all’account»:

La promozione è valida a partire da oggi fino a giovedì 23 settembre: questo significa che avrete solo una settimana di tempo per assicurarvi questi grandi produzioni.

Trattandosi di classici del passato, non dovreste preoccuparvi di avere una delle ultime schede grafiche, pur tenendo conto che le RTX 30 si sono dimostrate molto popolari su Steam.

Entrambi i titoli potranno essere giocati anche su Steam Deck: la console di Valve potrebbe però non essere in grado di far girare alcuni titoli.

In ogni caso, la periferica non è ancora stata resa disponibile sul mercato, ma pare che Valve stia già pensando ad un nuovo modello con output in 4K.