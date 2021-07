Steam Deck farà girare tutti i giochi PC (a un compromesso)

Lo scorso 15 luglio Valve ha annunciato Steam Deck, una nuova console portatile prodotta dal colosso dei digital delivery.

Nata come “risposta” a Nintendo Switch, con la possibilità di giocare grandi tripla-A totale in portabilità, la piattaforma ha fatto molto discutere nelle scorse settimane.

Questa console avrà accesso a tutti i titoli di Steam e quindi anche alle esclusive PlayStation che vi arriveranno.

Vero anche che la lista dei giochi non compatibili è piuttosto lunga al momento, e include alcuni titoli multiplayer davvero molto noti.

Uno degli aspetti più curiosi dello Steam Deck è proprio nel tipo di prestazioni, ossia Zen2 + RDNA2, in grado di fornire potenza necessaria per eseguire i giochi più recenti.

La compagnia ha infatti reso noto a IGN USA (via PCGamesN) che il nuovo dispositivo ha il “livello di prestazioni richiesto per eseguire tutti i giochi di ultima generazione” andando però incontro a una sorta di compromesso.

Valve ha infatti affermato che il livello di prestazioni a cui mira è una risoluzione nativa di 800p e un frame rate medio di 30 fps, rendendolo più in linea con le console della generazione precedente rispetto ai giochi per PC odierni.

Naturalmente, i titoli meno impegnativi dal punto di vista computazionale saranno in grado di sfruttare al meglio i 60Hz del display, sebbene non è ancora chiaro quali saranno i giochi in grado di superare i 30 fps.

Alcuni modelli presenteranno delle differenze a livello di hardware, come ad esempio quello da 64 GB con una memoria eMMC, mentre quelli da 256GB e 512 GB avranno un SSD NVMe.

Steam Deck sarà disponibile da €419 per il modello da 64 GB, seguito da quello da 256GB a €549 e infine quello da 512GB per €679.

Del resto, anche i “rivali” di Epic Games hanno espresso il loro apprezzamento per la console, definendola come una “grande mossa”.

