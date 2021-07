Xbox Store, sconti fino al 90%: giochi a partire da 74 centesimi

Xbox Store ha appena reso disponibili le nuove Promozioni Gold, disponibili su tantissimi giochi del catalogo con sconti fino al 90%.

Vi ricordiamo che i Deals With Gold sono solo una delle tante offerte riservate in esclusiva per tutti gli utenti che sono in possesso di un account Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate.

Secondo alcuni insider il multiplayer online potrebbe diventare gratuito, ma al momento Xbox Live Gold non è necessario unicamente per i titoli free-to-play.

La scorsa settimana avevamo segnalato giochi in offerta a partire da 1 euro e 30 centesimi, ma in questi giorni Xbox Store è riuscito ad andare anche oltre.

Su Xbox Store da oggi potrete infatti trovare offerte su giochi a partire da 74 centesimi: il titolo più economico in offerta è infatti Woodle Tree Adventures, un gradevole e colorato platform realizzato sullo stile di Super Mario 64 e Banjo-Kazooie, con l’80% di sconto.

Come segnalato in apertura, sono però disponibili diverse titoli scontati al 90%: tra questi vogliamo segnalare Ride, il videogioco di Milestone dedicato agli appassionati delle moto da corsa.

Le Promozioni Gold di questa settimana includono tantissimi videogiochi adatti per tutta la famiglia, come per esempio Unravel Two, disponibile a meno di 4 euro ed ideale per chiunque voglia giocare una gradevole avventura co-operativa.

Questo però non significa che non siano disponibili anche big apprezzati dal pubblico, come Grand Theft Auto V, il capolavoro di Rockstar Games, costantemente uno dei giochi più venduti.

Di seguito vi proporremo dunque una nostra piccola selezione delle tante offerte disponibili su Xbox Series X|S e Xbox One.

Per consultare voi stessi la lista completa delle offerte potete invece cliccare qui, per non perdervi nemmeno uno sconto: vi ricordiamo che le attuali promozioni termineranno martedì 20 luglio, giornata in cui arriveranno i nuovi Deals With Gold.

Se invece volete recuperare un gioco gratis, siete ancora in tempo per fare vostro un platform che ricorda un’esclusiva PlayStation.

Inoltre, gli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate possono anche usufruire di giochi gratuiti durante il weekend: l’ultimo fine settimana era disponibile un amato horror multiplayer.

Nel caso preferiate giocare su PC, non dimenticatevi di riscattare gli ultimi giochi gratis di Epic Game Store a tema fantascientifico.