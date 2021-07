Steam vi regala nuovi giochi gratis per il weekend (e c’è un amato horror)

Anche per questo fine settimana, Steam ha deciso di offrire gratis ai suoi utenti PC due videogiochi particolarmente apprezzati dagli utenti, senza alcun costo aggiuntivo.

Tra i titoli che sono giocabili gratuitamente per il fine settimana è disponibile anche Dead by Daylight, un amato titolo horror giocabile in multiplayer.

Si sono conclusi da poco gli attesi saldi estivi di Steam, portando dunque lo store di Valve a riprendere molte delle promozioni settimanali lasciate in sospeso negli ultimi giorni.

Tuttavia, sono rimaste sempre disponibili le offerte della settimana, con tanti giochi acquistabili a partire da 39 centesimi.

Dead by Daylight e The Crew 2 sono gratis su Steam per il weekend.

Per il fine settimana, Steam ha deciso di offrire in regalo ai suoi utenti Dead by Daylight e The Crew 2, che saranno giocabili gratuitamente da tutti coloro che sono in possesso di un account sullo store.

Dead by Daylight è un multiplayer horror 1 vs 4, in cui un giocatore dovrà impersonare il ruolo del killer a caccia dei sopravvissuti, che dovranno cercare di non farsi catturare e venire uccisi.

Per l’occasione, il titolo è stato anche scontato del 40% nella sua versione standard: alternativamente potrete risparmiare anche su altri bundle, che includono diversi contenuti aggiuntivi, anche ispirati a popolari franchise come Silent Hill e Stranger Things.

The Crew 2 è invece un gioco di corsa open world, in cui potrete attraversare un grande mondo aperto alla guida del vostro veicolo a quattro ruote preferito.

Dovrete dominare la scena motoristica ed esplorare ogni centimetro degli Stati Uniti d’America, con una vasta gamma di auto: per l’occasione, potrete acquistare The Crew 2 con un eccezionale 80% di sconto, sia nell’edizione Standard che nei bundle Special e Gold.

Di seguito vi elencheremo le pagine ufficiali dei videogiochi in regalo per il weekend su Steam: potete già avviarne il download sul vostro PC.

Vi ricordiamo che sia Dead by Daylight che The Crew 2 saranno giocabili gratuitamente fino a lunedì 12 luglio: la promozione è infatti valida solamente per questo fine settimana.

Nel caso preferiate giocare su console, segnaliamo che Dead by Daylight è scaricabile gratis per il fine settimana anche su Xbox, insieme ad un titolo sportivo.

Gli utenti delle console Sony non dovrebbero inoltre dimenticarsi di approfittare dei nuovi giochi in regalo grazie a PlayStation Plus, tra i quali c’è anche un Call of Duty.

Se invece siete alla ricerca di altri giochi gratis sul vostro PC, vi ricordiamo che da oggi potete già scaricare i nuovi giochi gratis di Epic Games Store.