Steam, gioco gratis in regalo (ed è un horror)

Ancora giochi in omaggio per tutti gli utenti PC in possesso di un account Steam: da ora è infatti ottenere un nuovo gioco completamente gratis e senza costi aggiuntivi.

Gli amanti del gaming con mouse e tastiera possono infatti da ora mettere mano a un secondo titolo che farà certamente la gioia degli appassionati del genere horror.

Solo poche ore fa vi abbiamo segnalato un primo gioco gratis disponibile da ora ma per un periodo di tempo assolutamente limitato.

Senza contare anche che continuano a essere disponibili anche le follie di metà settimana dedicate al franchise di Call of Duty.

Ora, lo sviluppatore BitGolem – in maniera del tutto inaspettata – ha rilasciato in forma gratuita Dagon: by H. P. Lovecraft, un horror ispirato ai racconti del celebre romanziere gotico.

Dagon è una discesa nella follia, un’esperienza narrativa 3D ispirata al celebre racconto omonimo scritto dal maestro dell’orrore cosmico e della narrativa soprannaturale in persona, H. P. Lovecraft.

È un portale interattivo che ti condurrà nel mondo del suo genio controverso e dei suoi tanto acclamati Miti di Cthulhu, un mondo adatto sia ai neofiti, sia agli appassionati di lunga data.

Affronta orrori inenarrabili. Soccombi alla follia. Benvenuto in un’esperienza narrativa demoniaca, gratuita, ispirata alle opere di H. P. Lovecraft. Entra nei panni di un ex-ufficiale della marina assuefatto alla morfina e immergiti negli abissi dello Stige che tormentano la mente di un tossicomane. Scopri orrori inenarrabili e dimenticati da tempo su un’isola infernale, remota, e crogiolati nel terrore lovecraftiano.

