Netflix lancia un nuovo gioco gratis: ecco come ottenerlo

Nelle scorse settimane, Netflix aveva già annunciato la propria volontà di entrare all’interno del mercato dei videogiochi, preparando mosse importanti per continuare a coinvolgere i suoi abbonati.

Il colosso dello streaming ha dunque deciso di lanciare un nuovo gioco gratis: contrariamente a quanto sarebbe lecito pensare, non è necessario essere abbonati al servizio, ma bisognerà essere in possesso di un visore VR come Oculus Quest 2.

Presto sarà comunque possibile giocare diversi titoli proprio utilizzando lo stesso account Netflix: saranno giochi gratis inclusi nel costo dell’abbonamento.

Al momento la funzionalità sta venendo testata in Polonia, dove gli utenti possono già giocare gratis a due giochi della serie Stranger Things.

Per quanto riguarda invece il resto del mondo, Netflix ha sviluppato e pubblicato su Oculus Store il videogioco in VR Eden Unearthed, tratto dall’omonima serie anime, disponibile interamente gratis per tutti gli utenti (via Game Rant).

Il titolo, proprio come l’anime da cui è tratto, è ambientato in una città abitata da robot intelligenti chiamati Eden 3, un millennio dopo che l’umanità è scomparsa dalla Terra.

I giocatori prenderanno il controllo di una motocicletta futuristica e dovranno guidare in una vasta ambientazione, raccogliendo più carburante e mele possibili cercando allo stesso tempo di mantenere la più alta velocità possibile.

Come sottolineavamo in apertura, si tratta di un videogioco completamente gratuito, pur sottolineando che fa parte della categoria App Lab: questo significa che il titolo non ha ancora completato la procedura di verifica completa di Oculus.

Nella descrizione ufficiale vengono segnalati Oculus Quest 2 e Oculus Quest come visori VR compatibili, dunque sarà necessario assicurarsi di avere a disposizione uno di questi prodotti prima di procedere.

Per poter invece procedere al download vero e proprio, basterà dirigersi alla pagina ufficiale di Eden Unearthed cliccando qui: il gioco di Netflix richiederà di avere almeno 182,7 MB di spazio libero.

Ad ogni modo, la feature in arrivo su Netflix potrebbe anche essere più ambiziosa del previsto: potrebbero infatti arrivare perfino giochi PlayStation.

In un nostro speciale, vi avevamo raccontato come la mossa di Netflix potrebbe potenzialmente rendere Stadia inutile, sempre ammesso che il colosso dello streaming riesca a gestire bene la situazione.

Il mercato videoludico fa gola a diversi colossi del web: dopo l’avvicinamento di Netflix, anche il social network TikTok ha pubblicato un videogioco esclusivo.