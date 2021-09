Steam regala un nuovo gioco gratis, ma avete poco tempo

Gli utenti PC in possesso di un account su Steam hanno la possibilità di poter ottenere un nuovo gioco completamente gratis e senza costi aggiuntivi, ma sarà necessario affrettarsi.

Il titolo che infatti sarà possibile riscattare gratuitamente sarà riscattabile soltanto per poche ore: già a partire dalla serata odierna il prodotto tornerà a pagamento per gli appassionati del gaming con mouse e tastiera.

Vi ricordiamo che per pochissime ore continuano a essere disponibili anche le follie di metà settimana dedicate al franchise di Call of Duty.

Inoltre, continuano ad essere valide le promozioni legate agli affari del fine settimana: tra queste c’è anche l’amata esclusiva Xbox Forza Horizon 4.

Il gioco gratis che è stato messo a disposizione su Steam si chiama Banana Hell: come si può intendere dal nome, si tratta di un platform impegnativo con una banana protagonista.

Gli utenti dovranno collezionare dei misteriosi cristalli blu, effettuando allo stesso tempo dei precisi ma difficili salti accompagnati dai monologhi della nostra banana parlante.

Gli sviluppatori hanno infatti sottolineato che esistono oltre 300 dialoghi per 5 livelli estremamente difficili: si tratta dunque di un platform adatto per chi è in cerca di una vera sfida.

🍌#BananaHell🍌 is Free on #Steam to keep FOREVER for a limited time!https://t.co/MhWYSHzIUq

Free to keep when you get it before 27 Sep @ 7:00pm. pic.twitter.com/m2BUQOlWUK

— Free Steam Games (@SteamGamesPC) September 25, 2021