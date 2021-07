Jim Ryan: “i giocatori ricordano solo i giochi grandiosi”

Le ultime settimane si sono rivelate particolarmente interessanti per chi segue l’universo PlayStation, grazie ad annunci di un certo livello.

Con PS5 e DualSense nei negozi, nonostante le poche scorte, Sony si starebbe preparando a fare il punto per una seconda metà dell’anno all’insegna di diverse novità.

Nonostante abbia deciso di saltare il più importante evento estivo dedicato ai videogame, la compagnia nipponica sembra avere ben chiaro cosa gli (e ci) riserverà il futuro.

Vero anche che proprio in queste ore Sony ha raccomandato un’azione agli utenti PlayStation in seguito a numerose segnalazioni di PSN hackerato in Giappone.

Ora, nel corso di un’intervista con il portale cinese TMTPost (via PushSquare), il boss di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha parlato di come i giochi “di qualità” vengano maggiormente apprezzati e ricordati dai giocatori rispetto a titoli più piccoli.

Secondo il punto di vista di Ryan, investire maggior tempo sullo sviluppo di un gioco aumenta le possibilità di creare videogiochi destinati a fare la storia, e non solamente “belli”.

Secondo me meglio aspettare e realizzare un grande gioco piuttosto che andare di fretta e avere tra le mani un prodotto carino o solo buono.

Ryan ha poi continuato: «I giocatori ricordano solo i giochi migliori piuttosto che quelli realizzati tanto per. Se un titolo è migliore, i giocatori potrebbero volere un sequel e vorranno acquistarlo, ma a nessuno interessa davvero un gioco appena passabile».

Il boss PlayStation ha poi concluso che Sony non si accontenterà delle proprie produzioni, visto che «vuole il meglio».

Staremo a vedere se le parole di Ryan serviranno da incentivo, in attesa che la community di giocatori possa finalmente scoprire le carte relative ai prossimi, grandi titoli in arrivo su PS4 e PS5 (tra cui il sequel di God of War).

