Sony salta un altro grande evento (in vista del suo?)

Scopriamo oggi indirettamente che Sony non sarà ad un altro grande evento dopo essere mancata all’appello all’E3 2021.

La casa di PS5 e DualSense non sarà tra i partecipanti alla imminente Gamescom, che si terrà in una forma online (e non più ibrida).

Com’è ormai abitudine, la fiera tedesca (quella con la maggiore affluenza al mondo) ospiterà una Opening Night Live con annunci e aggiornamenti dal mondo dei videogiochi.

Si tratterà del secondo appuntamento estivo con Geoff Keighley, dopo la serata di successo della Summer Game Fest.

A questo appuntamento, però, mancherà ancora una volta Sony, con il platform owner giapponese che si è sfilato subito dai partecipanti alla Gamescom.

L’organizzazione ha rivelato oggi i nomi dei protagonisti della fiera, annunciando “i soliti noti” e saltando senza troppi complimenti PlayStation.

Alla Gamescom prenderanno parte, tra gli altri:

Xbox

SEGA

Nintendo

EA

Ubisoft

Bandai Namco

Team17

Activision

Bethesda

Non possiamo escludere, a giudicare dal comunicato degli organizzatori, che il produttore giapponese venga aggiunto in un secondo momento.

Del resto, è stata la stessa manifestazione europea a lasciare aperta la porta, sebbene non sia chiaro se il riferimento a new entry future fosse proprio al publisher di Returnal o, cosa più probabile, ad altri player.

Quel che è certo è che siamo ormai abituati a vedere PlayStation fuori dai giochi per quanto riguarda gli avvenimenti generalisti.

Va notato come la Opening Night Live dello scorso abbia ospitato Ratchet & Clank Rift Apart per un breve segmento, complice forse la difficoltà nell’organizzare un evento in proprio durante la pandemia.

È celebre però il caso di quando, proprio durante un evento di Keighley (che aveva ospite tra gli altri il suo amico Hideo Kojima con Death Stranding), Sony diede l’annuncio dell’acquisizione di Insomniac Games, “irrompendo” così nella trasmissione.

In questa circostanza, è plausibile che ci sia l’intento di organizzare uno show digitale PlayStation durante l’estate, come d’altronde anticipato alla presentazione dell’ultimo State of Play.

Potrebbero far parte dell’evento non solo Horizon Forbidden West, del quale si attende febbrilmente la data, ma anche God of War Ragnarok.