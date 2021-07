PlayStation Store, svelata la nuova offerta della settimana: è un survival

PlayStation Store ha appena svelato la nuova offerta della settimana su un titolo selezionato: questa volta si tratta di un apprezzato gioco di sopravvivenza estrema.

Stiamo parlando di DayZ, il titolo survival open world ambientato in un’apocalisse zombie in cui bisognerà sopravvivere ad ogni costo.

La promozione della settimana sostituirà quella dedicata ad un amato titolo di Call of Duty, che sarà ancora disponibile in offerta solo per oggi.

L’offerta su DayZ è dunque separata dalla promozione intitolata Il Pianeta degli Sconti, che propone diversi giochi a prezzi imperdibili.

Si tratta del seguito standalone di una popolare mod di ArmA II, che a marzo 2019 è arrivato per la prima volta anche su console.

I giocatori che vorranno mettersi alla prova su DayZ dovranno prepararsi ad una sfida molto impegnativa, dato che dovranno sopravvivere senza utilizzare alcun punto di salvataggio o checkpoint.

Le meccaniche del gioco sono realistiche e comprendono anche la gestione della salute, oltre naturalmente alla fabbricazione ed alla costruzione delle proprie risorse.

L’imprevedibilità dei giocatori con cui affronterete la sfida, pronti a tradirvi per un barattolo di fagioli, è in grado di aumentare ulteriormente il coinvolgimento all’interno di questa incredibile esperienza open world, che include una mappa da 230 km².

L’edizione standard di DayZ potrà essere vostra a soli 29,99€ grazie allo sconto del 40%: la promozione non è infatti valida per il bundle Livonia, rimasto a prezzo pieno sullo store.

Cliccando qui potrete trovare la pagina ufficiale del prodotto: vi ricordiamo che potrete approfittare di questa offerta fino a giovedì 22 luglio, mentre mercoledì 21 PlayStation Store svelerà come di consueto la nuova offerta della settimana.

Se volete acquistare un capolavoro ad un prezzo scontato, sarete felici di sapere che PlayStation Store ha deciso di tagliare definitivamente il prezzo di un’esclusiva PS4.

I risultati di vendita per il mese di giugno sono stati particolarmente sorprendenti su PlayStation 4, dato che Cyberpunk 2077 ha dominato la classifica nonostante Sony ne sconsigli l’acquisto.

Nessuna vera sorpresa invece per quanto riguarda PS5, anche se un’esclusiva è riuscita a sconfiggere FIFA 21.