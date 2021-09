Steam Deck è più di una console: svelata feature nascosta (e c’entra il PC)

Fin da quando è stata svelata ufficialmente al grande pubblico, la console Steam Deck ha attirato fin da subito l’interesse dei giocatori su PC per via del suo incredibile potenziale, dato che consente di giocare ad un vasto catalogo di giochi in modalità portatile.

Tuttavia, per chi fosse interessato ad un utilizzo alternativo della nuova console portatile, Valve ha appena svelato una feature nascosta per chiunque non volesse sfruttare mouse gaming e tastiera.

In precedenza la compagnia aveva ammesso che non ci sarebbe stato nulla di segreto sulla console, motivo per cui Valve vuole assicurarsi che gli utenti sappiano esattamente che cosa possono fare con Steam Deck.

Tra le tante funzionalità annunciate e confermate ci sarà anche la possibilità di utilizzare un nuovo sistema operativo: una feature che potrebbe rivelarsi utile, visti i problemi pre-annunciati dell’OS installato per alcuni giochi.

La casa di Half-Life ha dunque pubblicato sulla pagina ufficiale dedicata a Steam Deck le domande più frequenti legate alla console, svelando anche una feature nascosta che potrebbe rivelarsi molto utile (via GamingBolt).

Pare infatti che Steam Deck possa essere utilizzato anche come controller sul proprio PC: una feature che potrebbe valere la pena di sfruttare grazie ai trackpad, già utilizzati in precedenza sullo Steam Controller, particolarmente utili per alcune categorie di titoli.

Secondo quanto riportato dalle FAQ di Steam Deck, consultabili in lingua italiana al seguente indirizzo, viene specificato che basterà utilizzare la funzionalità Remote Play per poter collegare la console al PC, trasformandola in un vero e proprio controller.

Valve ha promesso fin dai primi giorni che gli utenti avrebbero avuto la possibilità di personalizzare e utilizzare Steam Deck in qualunque modo essi desiderino: questa gradevole feature nascosta rappresenterebbe dunque l’ennesima conferma del buon lavoro fatto dalla compagnia.

Inoltre, potrebbe essere una buona idea per i giocatori più esigenti che non hanno voglia di adattarsi a diversi sistemi di controllo: utilizzare Steam Deck sia come controller che come console stessa per gli stessi giochi potrebbe rivelarsi particolarmente efficiente.

Naturalmente ai fan non rimane che aspettare il lancio ufficiale della console per poterla provare con le proprie mani: ricordiamo infatti che l’arrivo di Steam Deck è previsto per dicembre 2021.

Nel frattempo, bisognerà «accontentarsi» del parere di Phil Spencer, che ha già fatto la sua personale recensione facendo i complimenti a Valve.

Nonostante non sia ancora uscita sul mercato, Steam Deck ha già un rivale molto potente: esiste infatti un ibrido tra PC e console portatile che costa addirittura il doppio.

Probabilmente anche per questo motivo Valve sta iniziando a pensare al futuro, ammettendo di avere in mente di realizzare già nuovi modelli di Steam Deck.