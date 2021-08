Steam Deck, arriva la “recensione” (e le congratulazioni) di Phil Spencer

Le aspettative che gravitano attorno a Steam Deck sono palpabili e comprensibili, e l’ultima personalità autorevole a parlare della nuova console firmata Valve è Phil Spencer.

Il boss di Xbox ha infatti avuto modo di provare l’ibrida dell’azienda statunitense e ha colto l’occasione per dire la sua tramite un tweet.

Nei giorni scorsi la console è stata al centro di un confronto diretto con Nintendo Switch, corredato da una serie di foto che vi aiuteranno a farvi un’idea delle (notevoli) differenze.

Molti utenti interessati si sono chiesti se usufruire di una docking station migliorerebbe le performance dei giochi. La risposta, che non lascia spazio a dubbi, è arrivata direttamente da Valve.

Phil Spencer ha avuto modo di provare la console per «la maggior parte della settimana» e il suo parere è stato particolarmente positivo.

A svelarlo è stato lo stesso Spencer in un tweet, tramite il quale ha fornito ulteriori informazioni sulla sua esperienza, citando anche qualche gioco testato sulla console (via ResetEra):

Was @valvesoftware this week talking w/ Scott, Erik, Gabe about Steam Deck. After having mine most of the week I can say it's a really nice device. Games with me on the go, screen size, controls all great. Playing Halo and Age feels good, xCloud works well. Congrats SD team. pic.twitter.com/q4hWBvkk85

— Phil Spencer (@XboxP3) August 13, 2021