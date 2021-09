Un big spaziale è gratis questa settimana (per celebrare un evento)

Star Citizen si trova ancora in una fase alpha che ormai dura da fin troppo tempo, nonostante le ambizioni del gioco spaziale per eccellenza.

Cloud Imperium Games vuole infatti portare a tutti i giocatori appassionati alle atmosfere di Mass Effect un gioco così grande da fare quasi spavento.

Considerando che il progetto sta quasi per raggiungere i 10 anni di età, non rassicura neanche il fatto che la modalità campagna promessa fin dall’inizio e più volte rimandata è in alto mare.

Ora, come riportato da TheGamer, in onore dell’evento annuale Ship Showdown, Star Citizen sarà totalmente free-to-play (ossia giocabile gratuitamente) fino al 27 settembre.

Durante questo periodo, avrete accesso all’Alpha 3.14 insieme alle quattro astronavi che sono riuscite ad arrivare in finale

Se non avete familiarità con Ship Showdown, la premessa è semplice: ogni anno, la comunità di Star Citizen vota per il loro veicolo preferito in un torneo stile “March Madness”.

Quest’anno, tuttavia, si sta cercando di espandere il pool di voti permettendo a tutti di prendere parte al gioco gratuitamente.

I giocatori potranno infatti mettere mano a una varietà di Starter Packs in vendita fino al 29 settembre, nel caso abbiate intenzione di fare il salto.

Per ottenere l’accesso a Star Citizen gratis durante l’evento, è necessario creare un account, inserire il codice Ship Showdown (SHOWDOWN2021), scaricare il gioco e iniziare a giocare.

Feel the speed, power, & versatility of this year's community favorites, as you blast into Star Citizen for free! 🚀 Details: https://t.co/7ICxjmpiwV pic.twitter.com/47Sqzi9KOl — Star Citizen (@RobertsSpaceInd) September 20, 2021

L’evento free-to-play vi darà accesso a quanto segue:

Star Citizen Alpha 3.14

Quattro astronavi per l’evento Ship Showdown

Comandante dell’Arena

Star Marine

Avete già letto però che per Star Citizen c’è un nuovo problema, che stavolta riguarda un’accusa di pubblicità ingannevole rivolta al gioco da un ente britannico?

Ma non solo: ricordiamo anche che la campagna di crowdfunding del gioco ha già ampiamente infranto la soglia dei 250 milioni di dollari.

Se i titoli spaziali sono a vostra passione, avete già dato un’occhiata alle ultime novità relative a Starfield (prossimo RPG open world di Bethesda)?