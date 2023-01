Starfield, c’è un aggiornamento molto importante sulla data di uscita

Starfield è probabilmente uno tra i giochi più attesi del 2023, e forse potrebbe arrivare prima del previsto. Oppure ancora dopo, stando all’aggiornamento della descrizione su Steam.

Per altro il titolo arriverà anche su Xbox Game Pass (vi abbonate tramite Amazon) ovviamente, per dare un ulteriore boost al servizio in abbonamento di Microsoft.

Progetto che ha già conquistato l’interesse di moltissimi giocatori tant’è che, visto che sarà esclusiva Xbox, PlayStation sta già cercando il suo titolo fantascientifico.

Lo “Starfield per PlayStation” ha anche reso noto il suo team di sviluppo, che per altro è davvero molto interessante.

Intanto, mentre Microsoft e Bethesda continuano a mantenere un religioso e forse preoccupante silenzio, c’è un aggiornamento importante sulla data di uscita di Starfield.

Il titolo sci-fi era atteso per un generico “2023”, ma la pagina Steam ora riporta una dicitura differente: “in arrivo”.

Che cosa vuol dire questo? Tutto e niente. Di sicuro, Bethesda vuole dirci qualcosa con questo cambiamento di data che non era necessario e, pertanto, potrebbe rappresentare una manovra di qualche tipo.

Possiamo dire con relativa certezza che, grazie a questo aggiornamento della data sul portale di Valve, sembrerebbe confermato il 2023, senza nessun ulteriore rinvio.

Una conferma almeno che, aggiuna al fatto che sapevamo già che 1) Starfield sarebbe stato lanciato dopo Redfall e che 2) arriverà nella prima metà del 2023, possiamo aspettarci l’arrivo del titolo Bethesda intorno a giugno, circa.

Potrebbero esserci delle novità già durante il prossimo evento di Xbox, quello aggiuntivo dedicato unicamente all’epopea fantascientifica che è stato annunciato successivamente.

Che verrà preceduto dal tanto atteso “evento principale” della casa di Redmond, in cui finalmente potremmo farci un’idea di cosa succederà nel 2023 di Microsoft.

Visto che, al momento, l’unica certezza è la lotta continua con la FTC, in un procedimento legale che ora vede nuovi avversari per il colosso americano, a supporto di Sony.