PlayStation ha trovato il suo Starfield, ma non è ancora bellissimo

Starfield sarà un’esclusiva Xbox ovviamente, dopo l’acquisizione di Bethesda, ma PlayStation sta lavorando ad una risposta.

Per altro il titolo arriverà anche su Xbox Game Pass (vi abbonate tramite Amazon) ovviamente, per dare un ulteriore boost al servizio in abbonamento di Microsoft.

Un gioco a dir poco atteso che è sempre più vicino, con Microsoft che sta facendo di tutto per rassicurare i giocatori riguardo l’uscita del gioco.

Mentre, nel frattempo, continuano a susseguirsi dichiarazioni sempre più altisonanti su Starfield, che punta a rendere Skyrim un “giochino” quasi.

L’esclusività di Starfield, a prescindere da come sarà poi effettivamente il gioco, è senz’altro un punto di forza non indifferente almeno dal punto di vista mediatico.

Tuttavia era lecito aspettarsi che PlayStation avrebbe lavorato per avere una risposta alternativa, e di recente è emerso un leak di un titolo sci-fi che potrebbe competere con la produzione Bethesda.

Bisogna dirlo però, non è bellissimo.

Si tratta infatti di un titolo chiaramente ancora in uno stato preliminare della produzione, con un video emerso dai meandri del web (ne ha parlato Insider Gaming e lo trovate qui).

In una clip di sei secondi, rivelata per la prima volta da IconEra, viene mostrato un gioco di prospettiva in terza persona, che ritrae quello che sembra essere un soldato o un astronauta che osserva una sorta di enorme forma di vita che scala uno strano edificio.

Secondo le informazioni emerse da chi ha indagato sul progetto si tratterebbe di Ooze (nome in codice), un gioco di ruolo di fantascienza sviluppato in Unreal Engine 5 sviluppato da XDEV, la sussidiaria di Sony.

Ci sono alcune aspettative che questo potrebbe essere uno dei tanti giochi live service che Sony intende pubblicare entro il 2026, con una divisione interna creata appositamente qualche tempo fa.

È presto, quindi, per capire se possa essere davvero un modo per rivaleggiare con Starfield. Titolo che, curiosamente, la stessa Sony provò tempo prima a rendere una sua esclusiva trattando con Bethesda.