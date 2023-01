Xbox e Bethesda, annunciato un nuovo evento (ed è vicino)

Xbox e Bethesda presenteranno un Developer_Direct mercoledì 25 gennaio, offrendo ai fan uno sguardo interno su alcuni dei giochi in arrivo su Xbox, PC e Game Pass nei prossimi mesi.

Presentato dagli stessi creatori dei giochi, provenienti da studi come Arkane Austin, Mojang Studios, Turn 10 Studios e ZeniMax Online Studios, il Developer_Direct si concentrerà su grandi funzionalità, presentazioni estese del gameplay e le ultime informazioni sui giochi Xbox in lancio nei prossimi mesi, tra cui The Elder Scrolls Online, Forza Motorsport, Minecraft Legends e Redfall.

Per dedicare il giusto tempo all’attesissimo Starfield di Bethesda Game Studios, è in preparazione anche un secondo show indipendente dedicato al titolo in questione, in data da destinarsi.

I fan dovranno sintonizzarsi sui canali Xbox e Bethesda (su Twitch e YouTube) alle 21:00 ora italiana di mercoledì 25 gennaio per vedere tutte le novità in azione.

Più nel dettaglio, ecco i giochi che vedremo nel corso della serata (via sito ufficiale Xbox):

The Elder Scrolls Online: Lo Studio Director Matt Firor svelerà l’importante aggiornamento del Capitolo 2023, comprese le ultime regioni di Tamriel che diventeranno giocabili in ESO, oltre a un’importante novità in arrivo con il più grande aggiornamento del gioco di quest’anno.

Il Developer_Direct sarà immediatamente seguito dal Chapter Reveal Event di ESO, ospitato da Zenimax Online Studios, che fornirà tutti i dettagli approfonditi che i giocatori di ESO desiderano conoscere.

Forza Motorsport: Il team di Turn 10 Studios ha lavorato duramente per portare ai fan la nuova generazione di Forza Motorsport, costruita da zero per sfruttare la serie X|S di Xbox.

Minecraft Legends: Mojang Studios presenterà uno sguardo dall’interno sull’esperienza multigiocatore PvP di Minecraft Legends, il prossimo gioco d’azione e strategia dei creatori di Minecraft, sviluppato in collaborazione con Blackbird Interactive e in uscita in primavera.

Redfall: Le menti dietro Dishonored e Prey, Arkane Austin, mostreranno diversi minuti di gioco del loro prossimo FPS. Il Developer_Direct rivelerà il gameplay in singolo e in multiplayer, mostrando come sconfiggere i vampiri assetati di sangue sulla pittoresca isola di Redfall, nel Massachusetts. I fan potranno saperne di più su combattimenti, personalizzazione, boss, mondo aperto e altro ancora.

Ovviamente, sulle pagine di SpazioGames seguiremo l’evento in diretta, quindi non perdetevi tutti gli aggiornamenti del caso tra appena una manciata di giorni.

Restando in tema Xbox, sembra che Microsoft abbia deciso di aumentare ufficialmente il prezzo di Series S per un solo mercato estero.

Ma non solo: ricordiamo che recentemente la Casa di Redmond aveva scelto di aumentare definitivamente il prezzo dei nuovi giochi prodotti internamente.

Infine, avete letto che da poco sono stati resi noti i giochi Xbox Game Pass che arriveranno nella prima metà del mese di gennaio in corso?