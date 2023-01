L’acerbo «Starfield per PlayStation» avrebbe un team di sviluppo

Di recente, un nuovo video trapelato online ha mostrato alcuni secondi di gameplay che, a quanto pare, appartengono a un gioco di ruolo/sparatutto fantascientifico, un’esclusiva PlayStation sviluppata da uno studio europeo con la collaborazione di Sony XDEV.

Con PS5 ancora difficilmente acquistabile anche su Amazon, ma con le scorte destinate ad aumentare sensibilmente, non stupisce che in cantiere ci siano anche progetti non ancora annunciati.

Se di recente Sony ha svelato i 23 videogiochi più attesi del 2023 su PlayStation 5, una lista che ha sicuramente sorpreso gli addetti ai lavori, a quanto pare le sorprese non sono finite.

Come riportato anche da Gaming Bolt, si tratterebbe di un primo filmato del cosiddetto Project Ooze, tanto che i fan avrebbero già scovato il nome del team di sviluppo che ci si sta dedicando.

Non è chiaro se “Ooze” sarà il vero titolo del gioco, oppure resterà solo un titolo work in progress. Del resto, lo sviluppatore di questo nuovo RPG sparatutto fantascientifico per PlayStation potrebbe essere lo studio polacco People Can Fly, lo studio dietro Bulletstorm, Gears of War: Judgment e Outriders.

In una clip di sei secondi viene mostrato un gioco di prospettiva in terza persona, che ritrae quello che sembra essere un soldato o un astronauta che osserva una sorta di enorme forma di vita che scala un edificio.

Poco sotto, la clip che mostra in azione questa specie di “Starfield per PlayStation”, evidentemente ancora molto ma molto acerbo.

Eis o leak de um early game first party da Sony. Trata-se de um RPG Sci-fi, provavelmente feito na UE5. Estúdio seria o XDev e mais leaks irão surgir este ano. As pessoas estão apelidando o jogo de "Gears of Effect". pic.twitter.com/EPCc8tuHma — SUPERNOVAS (@supernovastv) January 8, 2023

Come notato da un utente su ResetEra, il breve filmato di gioco pre-alpha mostrato nella fuga di notizie sembra presentare la parola “RED” nell’angolo in basso a destra.

Perché è importante? Perché, a quanto pare, già nel 2021 PCF aveva confermato di essere al lavoro su un progetto con il nome in codice “RED”, che all’epoca si diceva fosse in fase di sviluppo concettuale.

Il team People Can Fly non è nuovo agli sparatutto in terza persona con ambientazione fantascientifica, quindi non sarebbe una grande sorpresa vedere lo studio collaborare con Sony a una nuova IP con elementi simili.

Naturalmente, fino a quando non verrà fatto un annuncio ufficiale per confermare o smentire questi dettagli, prendete la notizia con le pinze.

Nel novembre del 2020, People Can Fly aveva in ogni caso rivelato di avere in sviluppo due progetti non ancora annunciati, uno in collaborazione con Square Enix e l’altro con Take-Two Interactive.

A settembre dello scorso anno, tuttavia, lo studio ha annunciato che Take-Two aveva rescisso l’accordo e che il gioco in questione, Project Dagger, stava comunque procedendo nello sviluppo presso lo studio come titolo auto-pubblicato.

Parlando del “vero” Starfield, sappiate che il gioco tornerà a mostrarsi presto, visto che Xbox ha annunciato il nuovo evento.