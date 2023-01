Starfield tornerà a mostrarsi presto: Xbox annuncia il nuovo evento

Uno dei giochi in uscita più attesi nel 2023 per i fan di casa Xbox è indubbiamente Starfield, la nuova IP sci-fi di Bethesda che si preannuncia essere uno dei giochi di ruolo più vasti mai realizzati e che tornerà a mostrarsi molto presto.

Il nuovo “Skyrim nello spazio”, come è stato ormai ri-battezzato da molti fan, sarà naturalmente disponibile al day one su Xbox Game Pass (trovate l’abbonamento in sconto su Amazon): in vista di un lancio ufficiale che appare ormai sempre più vicino, Microsoft e Bethesda hanno annunciato di avere in programma uno show interamente dedicato a questo ambizioso progetto.

L’annuncio è arrivato in contemporanea al reveal del nuovo evento Developer_Direct, dedicato a molti dei giochi più attesi in uscita di entrambe le compagnie, ma in cui il gioco di ruolo fantascientifico si è rivelato un clamoroso assente.

Xbox e Bethesda hanno dunque voluto placare da subito ogni possibile lamentela, sottolineando che tale evento non era sufficiente per poter offrire a Starfield tutto lo spazio che merita e di cui i fan hanno bisogno per scoprire tutte le novità in arrivo.

Per questo motivo, la casa di Redmond ha deciso fin da subito di fare un annuncio molto importante direttamente sul blog ufficiale, invitando così i fan a tenere gli occhi aperti per il futuro:

«Stiamo lavorando a uno show indipendente per dedicare la giusta quantità di tempo a un approfondimento su Starfield di Bethesda Game Studios».

In altre parole, Xbox e Bethesda sveleranno ben presto un nuovo evento in cui l’unico protagonista sarà proprio Starfield, senza ulteriori approfondimenti su altri giochi: evidentemente gli aggiornamenti da raccontare saranno davvero numerosi e meritano uno spazio separato.

Al momento non sappiamo quando sarà effettivamente disponibile il nuovo show dedicato, ma vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena dovessero arrivare ulteriori novità in merito.

Ricordiamo che attualmente non è stata ancora pubblicata neanche una data di lancio ufficiale, tuttavia Bethesda ha già confermato che Starfield sarà disponibile durante la prima metà del 2023. Stando alle prime indiscrezione trapelate dagli insider, i playtester avrebbero già confermato che sarebbe molto più grande perfino di Skyrim e Fallout, aumentando così le aspettative della community.