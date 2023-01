Starfield è sempre più vicino: Bethesda conferma la finestra di lancio ufficiale

Sembra proprio che lo sviluppo di Starfield stia procedendo secondo i piani: Bethesda ha infatti voluto confermare a sorpresa sulle proprie pagine ufficiali la finestra di lancio del suo ambizioso gioco di ruolo, che non dovrebbe aver subito alcun rinvio.

Alcuni indizi sulla finestra di lancio erano già arrivati tramite alcune informazioni ufficiali rilasciate da Microsoft in merito ai giochi in arrivo su Xbox Game Pass (trovate l’abbonamento in sconto su Amazon), ma questa è la prima volta che Bethesda si esprime in modo più chiaro sul lancio, finora limitato a un più generico 2023.

Ricordiamo infatti che Game Pass aveva già svelato in tempi non sospetti che l’uscita della nuova ambiziosa esclusiva Xbox fosse prevista per i primi mesi del 2023: tale suggestione è stata oggi confermata anche dagli sviluppatori, che più nello specifico parlano però di prima metà del 2023.

Come riportato da Pure Xbox, il team di sviluppo ha infatti pubblicato una nuova pagina di supporto dedicata a Starfield sul proprio sito ufficiale, nel quale sono presenti anche le risposte ad alcune delle domande più frequenti, tra cui quella relativa alla data di lancio.

Pur non avendo ancora rilasciato una data di lancio definitiva e più precisa, Bethesda ha confermato non solo che vedremo la nuova esclusiva proprio quest’anno, ma anche che l’attesa non dovrebbe dimostrarsi particolarmente longeva:

«Starfield arriverà esclusivamente su Xbox Series X|S e PC nella prima metà del 2023».

Questo significa che il nuovo progetto di Bethesda sarà lanciato ufficialmente entro la fine di giugno 2023, anche se in realtà la data di lancio potrebbe essere perfino più vicina, sempre se gli indizi trapelati negli ultimi mesi si rivelassero esatti.

Qualcuno è infatti convinto di aver scoperto un indizio che rimanderebbe la data di lancio al 23 marzo 2023, che corrisponderebbe al 120esimo anniversario dalla registrazione del brevetto della celebre «Macchina Volante» dei fratelli Wright.

Considerando che la data iniziale avrebbe dovuto celebrare l’anniversario di Skyrim, non risulterebbe particolarmente sorprendente se Bethesda avesse scelto un’altra data particolarmente evocativa per il lancio della sua ultima creazione, anche se naturalmente vi invitiamo a prendere tale ipotesi con le dovute precauzioni. Quel che è certo è che vedremo Starfield nei primi mesi del 2023, salvo eventuali rinvii imprevisti dell’ultima ora.

La decisione di rinviare lo “Skyrim nello spazio” aveva deluso molti appassionati e addetti ai lavori, ma la decisione è stata difesa nettamente da Xbox e Phil Spencer, con quest’ultimo che è arrivato perfino ad assumersene la responsabilità. Di sicuro, l’esclusiva di Xbox e Bethesda è uno dei progetti videoludici più ammirati dai fan per il nuovo anno: l’augurio è che il rinvio riesca davvero a garantire il livello di qualità che la community si aspetta.