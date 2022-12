Star Wars Jedi Survivor, trapelata la data di uscita tramite Steam

Star Wars Jedi Survivor si sta facendo attendere, e a pochi giorni dall’avvio dei The Game Awards 2022 trapela la probabile data di uscita.

Il seguito di Fallen Order, titolo che è stato una sorpresa ed è arrivato anche su PlayStation 5 (lo trovate su Amazon), è stato annunciato ormai molto tempo fa.

È ormai da un po’ che emergono le inevitabili indiscrezioni sulla data di uscita del titolo, ma tutte ovviamente mai confermate.

E mentre sembra ormai certo che Star Wars Jedi Survivor sarà tra i giochi che si faranno vedere durante i The Game Awards, arrivano altre fughe di notizie.

La fonte è niente meno che Steam che, sebbene in questo momento abbia eliminato ogni informazione dalla pagina del negozio di Star Wars Jedi Survivor, ha lasciato trapelare la data di uscita.

Come riporta VGC, e molti account in giro per il mondo, il prossimo titolo di Star Wars sarà disponibile dal 16 marzo 2023. O il 15 marzo, a seconda del fuso orario.

According to Steam, STAR WARS Jedi: Survivor releases on March 15th https://t.co/E3sr6hoSkg pic.twitter.com/Fs57WxKIxs — Wario64 (@Wario64) December 5, 2022

Come potete vedere dagli screen qui sopra, la pagina Steam di Star Wars Jedi Survivor è stata aggiornata con tutta quella serie di contenuti classici che fanno parte di ogni videogioco tripla A.

Dopo mesi di speculazioni effettivamente viene confermata la release nel periodo di marzo, giusto in tempo per chiudere l’anno fiscale come molti ipotizzavano.

A questo punto aspettiamo di vedere quali saranno i prossimi videogiochi di Star Wars, visto che secondo Electronic Arts ne dovremmo avere uno ogni sei mesi, circa.

Manca poco ai The Game Awards per sapere, invece, se la data di uscita sarà confermata. Ci saranno tanti annunci ma, almeno in un caso, ci sarà un’assenza illustre non indifferente.

Anche Naughty Dog si sta preparando alla cerimonia a quanto pare, perché ha cambiato all’improvviso i loghi dei suoi profili social proprio a qualche giorno dall’evento.