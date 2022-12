Naughty Dog ha cambiato il suo logo sui social, poco prima dei The Game Awards

Naughty Dog, dopo aver ufficialmente terminato solo pochi mesi fa i lavori per il remake PS5 di The Last of Us, il team di sviluppo starebbe già lavorando a un nuovo progetto su PS5.

Gli autori delle avventure di Joel ed Ellie (trovate il remake su Amazon) dovrebbero infatti essere al lavorosu un nuovo titolo tripla-A con ambientazioni realistiche.

Era già noto del resto che la compagnia stava lavorando a un progetto misterioso, sebbene in questi mesi non è trapelata nemmeno qualche piccola informazione al riguardo.

E mentre i fan sono già convinti di aver già trovato i primi indizi sul prossimo gioco proprio in The Last of Us Part I, che nasconderebbe elementi di stampo fantasy, Naughty Dog ha ora sospettosamente cambiato immagine profilo sui social, a poche ore dai The Game Awards.

Come riportato anche da PSU, Naughty Dog ha apportato una piccola modifica al suo logo su tutti i suoi canali sociali. La classica impronta di zampa è ora interamente di ghiaccio, una settimana prima dei The Game Awards. Cosa potrebbe significare?

A dire il vero, potrebbe trattarsi semplicemente di un cambiamento applicato a ridosso delle vacanze, con Natale – e il freddo – alle porte.

Una teoria un po’ meno scontata è che si tratti di un omaggio a God of War Ragnarok, sebbene questo sollevi di conseguenza un’altra questione: perché cambiare il logo solo ora, quando il gioco è uscito all’inizio del mese?

Un’ipotesi più interessante potrebbe essere che si tratti di un primo indizio circa la nuova IP a cui Naughty Dog sta lavorando, forse qualcosa con un’ambientazione glaciale, oppure un accenno di qualche genere allo standalone multiplayer di The Last of Us Part II.

Il cambiamento dell’immagine profilo da tutti gli account e la tempistica sospettosamente vicina ai The Game Awards rendono in ogni caso il tutto più curioso. Vi terremo ovviamente aggiornati.

Nel frattempo, ricordiamo che il futuro di PS5 si preannuncia molto interessante: un nuovo leak potrebbe aver confermato l’arrivo di Horizon Zero Dawn Remaster.